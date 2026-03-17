Heimniederlage für den 1.FC Eislingen

Die Leichtigkeit der so erfolgreichen Hinrunde ist dahin beim FC, die Mannschaft erarbeitete sich gegen eine abstiegsbedrohte Gästemannschaft, die in der Defensive kompakt stand, kaum eine echte Torchance und das torlose Remis zur Pause schmeichelte dem FC, denn die Chancen lagen eindeutig auf Maichinger Seite. Zumal der FC ab der 29. Spielminute in Unterzahl agierte. Abwehrspieler Robin Reichert brachte als vermeintlich letzter Mann Maichingens Torjäger Michael Klauß zu Fall und musste das Feld verlassen. In Unterzahl hielt der FC die Partie offen, vor dem Tor ging jedoch fast nichts bei der Schöller-Elf.

Vor heimischem Publikum unterlag der 1.FC Eislingen dem GSV Maichingen mit 0:3 Toren. Verlor der FC im gesamten vergangenen Jahr saisonübergreifend lediglich ein Heimspiel, so erwischte es die Eislinger in diesem Jahr gleich beim ersten Heimspiel und dies nicht zu Unrecht.

Nach Wiederbeginn war das Spiel noch keine drei Minuten alt, da geriet der FC in Rückstand. Mit zwei Pässen wurde Eislingens Hintermannschaft düpiert und den Schuss von Valdrin Demolli klärte Eislingens Marvin Leonhardt erst hinter der Torlinie. Wenig später klärte Leonhardt bei einem Schuss von Maichinges Filippo Intemperante dann in höchster Not per Kopf und eine sehenswerte Direktabnahme von Michael Klauß verfehlte knapp das Eislinger Tor. In der 58. Spielminute erhöhten die Gäste auf 0:2. Mirza Vila sah nach einem Fehlpass von Marvin Leonhardt dass FC-Torhüter Dominik Kuhn weit aus seinem Tor geeilt war und sein Heber fand de Weg ins Eislinger Tor.

In der Folgezeit kamen die Eislinger dann etwas besser ins Spiel, hatten jedoch auch Pech, dass der Schiedsrichter ein klares Foulspiel an Korcan Sari im Michinger Strafraum übersah. Die erste richtige Torchance aus dem Spiel heraus hatte der FC in der 75. Spielminute. Dominik Cseri spielte Marcel Hodzic frei und dessen Schuss aus 18 Metern landete am Lattenkreuz des Maichinger Tores. In der Nachspielzeit machten die Gäste dann den Sack vollends zu. Leandro Orfeo traf gegen eine aufgerückte Eislinger Hintermannschaft zum 3:0 Endstand für Maichingen.

„Die Rote Karte so früh hat uns weh getan. Aber auch zuvor schon fehlte unserem Spiel heute die Dynamik.“, resümierte FCE-Trainer Tim Schöller. Ein Lichtblick auf Eislinger Seite. Der etatmäßige Kapitän Thomas Arngold konnte erstmals seit September letzten Jahres ab der 73. Spielminute wieder mitwirken.