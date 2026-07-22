Heimniederlage für Bissen in der Conference League - Nachbericht

Heimspiel für Bissen in der zweiten Runde der Conference League Qualifikation. – Foto: S.Jahrmärker

War es das bereits für Bissen im Europäischen Fussball für diese Saison? Sicher, es ist noch ein Spiel zu spielen, allerdings wirkt die Hypothek von vier Toren doch schon ein wenig zu hoch: Aber gut, auch das nächste Spiel muss ersteinmal gespielt werden.



Gestern Abend jedenfalls begann Bissen vor 1021 zahlenden Zuschauern recht mutig und spielte offensiv nach vorne; Höhepunkt war nach vier Minuten ein Abschluss Ferbers, welcher aber vom Torwart des ungarischen Meisters zur Ecke geklärt werden konnte. Nachdem gleicher Spieler fünf Minuten später wiederum eine passable Chance hatte, klingelte es mit der ersten guten Offensivaktion des Gegners im eigenen Kasten. Eine Flanke erreichte Bumba im Strafraum und dieser vollstreckte ohne mit der Wimper zu zucken (12.) Acht Minuten später durfte dann der Gastgeber jubeln; Ferber erkämpfte den Ball und schloss trocken aus der zweiten Reihe in die rechte Torecke ab. Verdient war er dieser Ausgleich, allerdings hatte der Spielstand nur kurze Zeit bestand, ein Freistoss von links - getreten durch Vitalis - flog an Freund und Feind im Strafraum vorbei und erreichte sein Ziel. Das sah abwehrtechnisch nicht gut aus und war wahrscheinlich auch haltbar. Trotzdem liess Bissen nicht nach, hätte vor der Pause noch ausgleichen können, aber ein Lupfer von Abi Ramzi fand die Latte touchierend nicht den Weg hinter die Linie. Stattdessen erzielte Njie quasi im Gegenzug den 1:3 Halbzeitstand.



