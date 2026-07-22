 2026-07-21T12:15:24.401Z

Analyse

Heimniederlage für Bissen in der Conference League - Nachbericht

Der Luxemburger Meister unterliegt Györ mit 2:6

von Stan Jahrmärker · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Heimspiel für Bissen in der zweiten Runde der Conference League Qualifikation.
Heimspiel für Bissen in der zweiten Runde der Conference League Qualifikation. – Foto: S.Jahrmärker

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Gestern, 20:15 Uhr
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2
6
Abpfiff

War es das bereits für Bissen im Europäischen Fussball für diese Saison? Sicher, es ist noch ein Spiel zu spielen, allerdings wirkt die Hypothek von vier Toren doch schon ein wenig zu hoch: Aber gut, auch das nächste Spiel muss ersteinmal gespielt werden.

Gestern Abend jedenfalls begann Bissen vor 1021 zahlenden Zuschauern recht mutig und spielte offensiv nach vorne; Höhepunkt war nach vier Minuten ein Abschluss Ferbers, welcher aber vom Torwart des ungarischen Meisters zur Ecke geklärt werden konnte. Nachdem gleicher Spieler fünf Minuten später wiederum eine passable Chance hatte, klingelte es mit der ersten guten Offensivaktion des Gegners im eigenen Kasten. Eine Flanke erreichte Bumba im Strafraum und dieser vollstreckte ohne mit der Wimper zu zucken (12.) Acht Minuten später durfte dann der Gastgeber jubeln; Ferber erkämpfte den Ball und schloss trocken aus der zweiten Reihe in die rechte Torecke ab. Verdient war er dieser Ausgleich, allerdings hatte der Spielstand nur kurze Zeit bestand, ein Freistoss von links - getreten durch Vitalis - flog an Freund und Feind im Strafraum vorbei und erreichte sein Ziel. Das sah abwehrtechnisch nicht gut aus und war wahrscheinlich auch haltbar. Trotzdem liess Bissen nicht nach, hätte vor der Pause noch ausgleichen können, aber ein Lupfer von Abi Ramzi fand die Latte touchierend nicht den Weg hinter die Linie. Stattdessen erzielte Njie quasi im Gegenzug den 1:3 Halbzeitstand.

Kurz nach der Pause stand Dupire wieder bei einem Gegentor im Mittelpunkt, als er (Eddarraj hatte den Ball leichtfertig verloren) einen eigentlich haltbaren Schuss von Njie unter sich hindurchrutschen liess. Ein bitterer Moment der einen auf der Tribüne mit dem Torwart mitfühlen liess, denn damit war sprichwörtlich die Messe gelesen.
Zwar gab Bissen niemals auf und kam auch zu guten Einschussmöglichkeiten, doch Petras im Tor der Ungarn reagierte das ein oder andere mal glänzend. In Minute 75 war aber auch er machtlos, als Abi - von Correia vorzüglich bedient - den Ball mit einem Heber zum 2:4 versenkte.
Doch die routinierten Ungarn liessen nichts mehr anbrennen und stellten durch Dukanovic (85.) und Banati (91) einen komfortablen Endstand her; auf Bissener Seite traf der in der 80 Minute eingewechselte Rodrigues da Cruz kurze Zeit später noch den Pfosten.

Im Fussball allerdings ist vieles möglich, ob ein "Wunder" eingetreten ist, werden wir nächste Woche Donnerstag erfahren, wenn Bissen bei den Ungarn anzutreten hat.