Heimniederlage des TVD gegen Wittekind Wildeshausen Michael Eberle mit dem Tor des Tages

Der Platzverweis hilft nicht bei der Aufholjagd

In einem nicht sehr ansehnlichen Landesligaspiel hatte der TVD die ersten Szenen für sich. Nachdem sich Kühling in der 3. Minute zu einem Rückpass entscheidet, anstatt den Abschluss zu suchen prüft er in der 4. Minute Keeper Göretzlehner.

Auf der Gegenseite muss Rohe gegen Kleingärtner eingreifen um den Rückstand zu verhindern. Geschrieben ist hier Minute 8.

Nur 3 Minuten später macht es Eberle aber besser und trifft aus 11 Metern zum 1:0. für den Gast nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft von Dinklage.

Danach dauert es dann bis zur 37. Minute ehe wieder etwas vor einem Tor passiert. Dödtmann läuft über den halben Platz und verfehlt das Tor von Göretzlehner nur knapp.