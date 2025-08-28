Heimniederlage der 1. Mannschaft

Gegen die GU/Türk. SV Pforzheim verlor unsere 1. Mannschaft auch ihr zweites Heimspiel mit 0:2 und muss somit weiterhin auf einen Treffer auf eigenem Gelände warten.

Trainer Nico Ruppenstein hatte Rafael Mielke für Nico Kremer in die Startelf beordert, ansonsten spielte die gleiche Anfangself wie beim erfolgreichen Auftritt in Bruchsal. Dass zwischen den beiden Partien nur 48 Stunden Pause lagen, merkte man unserer Elf bisweilen schon an, denn oft fehlte es an der entscheidenden Spritzigkeit und am nötigen Tempo, um die Gäste wirkungsvoll zu stören. Dennoch entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torszenen, doch nach 31 Minuten glückte den Gästen im Anschluss an einen Freistoß der zu diesem Zeitpunkt unerwartete Führungstreffer.

Bis zur Pause tat sich nicht mehr viel, beim TSV kam nach dem Wechsel Stamm für den angeschlagenen Tchana Yopa, und der TSV bemühte sich weiterhin, in der Offensive Akzente zu setzen. Dies gelang aber leider zu selten, und nachdem man zweimal den Ausgleichstreffer knapp verpasst hatte, schlugen die Gäste auf der Gegenseite ein zweites Mal zu und erhöhten auf 0:2. Dies war natürlich ei harter Schlag für unsere Elf, von dem sie sich nur schwer erholte, zumal die Gästeabwehr nicht viel zuließ und den Vorsprung relativ sicher über die Zeit brachte.

Spieldaten

TSV 05 Reichenbach: Dennis Beisser, Max Rabsteyn, Nils Musler (78. Sali Noci), Manuel Steigleder, Robin Müller, Christian Tom Schmidt, Julius Weiß, Rafael Mielke, Nick Huditz, Peguy Patrick Tchana Yopa (46. Lennart Stamm), Antonio Nigliazzo

Trainer: Nico Ruppenstein, Marius Schäfer

GU-Türk. SV Pforzheim: Xaver Pendinger, Ion-Paul Fratea, Bogdan Alexandru Cristescu, Mert Kizilarslan, Hüseyin Söylemez (83. Erdem Altuntas), Kadir Sefa Bulut, Taulant Rusinovci, Nico Plattek (81. Andy Surgota), Matheus Correia Dos Santos (88. Daniel Caló), Stefan Vladul (64. Alan Delic), Nikolaos Dobros (91. Metinas Abromavicius)

Trainer: Gökhan Gökce, Marius Kraus

Schiedsrichter: Nicolas Heuss - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Bogdan Alexandru Cristescu (31.), 0:2 Matheus Correia Dos Santos (66.)

Die 1. Mannschaft bestreitet ihr nächstes Spiel am kommenden Samstag bei der 2. Mannschaft des SV Waldhof Mannheim, der Anpfiff erfolgt bereits um 13:00 Uhr.