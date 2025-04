Heimniederlage am Ostermontag

Im Wichtigen Heimspiel gegen Pfuhl am Ostermontag musste sich die erste Mannschaft um Coach Lars Fischer gegen die Gäste aus Pfuhl geschlagen geben. Der SVL startete gut in die Partie und konnte sich durch hohes Pressing immer wieder in aussichtsreiche Situationen bringen. Die beste hatte Simon Wörz, sein Schuss flog aber über das Gehäuse des Gästetorhüters. Pfuhl beschränkte sich auf lange Bälle oder Steckpässe auf ihren schnellen Stürmer. Ein eben solcher Pass aus der Mitte konnten dann die Gäste per Flachschuss ins kurze Eck zur etwas schmeichelhaften 1:0 (33.) Führung nutzen. Mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten getauscht.

Leider musste man danach erneut einen Rückschlag einstecken, als der leitende Mann an der Pfeiffe auf einen sehr umstrittenen Foulelfmeter für Pfuhl entschied, welcher zum 2:1 (56.) verwandelt werden konnte. Nach einem Eckball, der zu kurz geklärt wurde, konnten die Gäste dann Mitte der zweiten Halbzeit auf 1:3 (75.) erhöhen. Lonsee war sichtlich bemüht, aber momentan fehlt es etwas am nötigen Spielglück. Die letzte Chance bot sich Kapitän Sven Borst. Sein direkter Freistoß wurde aber vom Pfuhler Torspieler in letzte Sekunde an die Latte gelenkt. So blieb es am Ende bei der unglücklichen Heimniederlage.