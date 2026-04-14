 2026-04-14T12:48:59.332Z

Spielbericht

Heimniederlage

Promotion League: FC Schaffhausen - Bulle

von FCS-Medienstelle · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser
– Foto: Roger Albrecht, sport-presse

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Promotion League CH
Schaffhausen
FC Bulle

Der FC Schaffhausen verliert in der heimischen FCS Arena gegen den FC Bulle mit 1:2. Vor 637 Zuschauenden erzielte Mats Hanke in der 11. Minute den einzigen Treffer für den FCS.

Sa., 11.04.2026, 15:30 Uhr
FC Schaffhausen
FC SchaffhausenSchaffhausen
FC Bulle
FC BulleFC Bulle
1
2
Abpfiff

Die Schaffhauser zeigten zwei unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten entwickelte sich eine animierte und spannende Partie. Ein Sonntagsschuss aus rund 17 Metern von Mathis Giordano brachte die Gäste früh in Führung – Goalie Samuele Rutigliano war dabei die Sicht verdeckt.

Doch der FCS reagierte prompt: Nur drei Minuten später kam Mats Hanke im Strafraum frei an den Ball und sorgte für den Ausgleich. Zehn Minuten danach hatte Hanke bereits die nächste gute Möglichkeit. Die Partie blieb ausgeglichen und abwechslungsreich. Kurz vor der Pause fehlte Nick Berger das nötige Glück, als sein Heber nur auf statt im Tor landete.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Der FC Bulle setzte den FCS unter Druck und kam zu mehreren guten Chancen. Rutigliano konnte sein Team in dieser Phase mit zwei starken Paraden auf der Linie im Spiel halten. Sechs Minuten vor Schluss fiel dann der nicht unverdiente Siegtreffer für die Gäste.

In der Schlussphase warf Schaffhausen noch einmal alles nach vorne, doch die Aufholjagd kam zu spät. Kurz vor dem Schlusspfiff kam der eingewechselte Holenstein noch zu einem sehenswerten Kopfball, doch der Gästekeeper parierte auch diesen Versuch.

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