Heimniederlage

Doch der FCS reagierte prompt: Nur drei Minuten später kam Mats Hanke im Strafraum frei an den Ball und sorgte für den Ausgleich. Zehn Minuten danach hatte Hanke bereits die nächste gute Möglichkeit. Die Partie blieb ausgeglichen und abwechslungsreich. Kurz vor der Pause fehlte Nick Berger das nötige Glück, als sein Heber nur auf statt im Tor landete.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Der FC Bulle setzte den FCS unter Druck und kam zu mehreren guten Chancen. Rutigliano konnte sein Team in dieser Phase mit zwei starken Paraden auf der Linie im Spiel halten. Sechs Minuten vor Schluss fiel dann der nicht unverdiente Siegtreffer für die Gäste.