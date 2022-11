Heimmannschaften dominieren SV Scheidt überzeugt

In einer lange sehr einseitigen Begegnung führte der SC Friedrichsthal II bereits zur Pause verdient mit 4:0. Nach der Pause erhöhten die Gastgeber gar auf 5:0. Anschließend ließen diese bedingt auch durch ein paar Auswechslungen etwas nach und ermöglichten dem UFC Wacker Saarbrücken drei Treffer. Kurz vor Schluss sorgte der Favorit mit dem 6:3 für die Entscheidung und gewann letztendlich aufgrund der ersten Halbzeit hochverdient das Spiel.

SC Halberg Brebach II - SV Geislautern II 3:1 (0:0)

Der SC Halberg Brebach II zeigte ein gutes Heimspiel. Bereits zur Pause wäre eine Führung verdient gewesen. Als Mitte der zweiten Halbzeit das erlösende 1:0 fiel, wurden die Hausherren noch dominanter. Zusammenfassend kann man von einem überzeugenden Auftritt der Gastgeber sprechen.

SV Scheidt - FC St. Arnual II 9:0 (x:x)

In einem von Beginn an sehr einseitigen Spiel wusste die Weyers-Elf zu überzeugen. Wenn es etwas zu kritisieren gäbe, wäre es die Chancenverwertung der Heimelf. Der FC St. Arnual II war dem SV Scheidt in allen Belangen unterlegen.

Der FV Püttlingen II, die SF Hanweiler und der SV Auersmacher III hatten an diesem Wochenende spielfrei.