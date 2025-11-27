Heimmacht Eintracht Hohkeppel empfängt Ex-Coach Metaxas

Keseroglu: „Wir sind im Flow – und zu Hause eine Macht“

Eintracht-Trainer Abdullah Keseroglu weiß, dass das Duell gegen Fortuna Köln II keinen Zentimeter Spielraum erlaubt. Die Gäste seien „aktuell richtig gut drauf“ und aus seiner Sicht „eine der stärksten Auswärtsmannschaften der Liga“.

Er betont die hohe Trainingsintensität im Kölner Unterbau: „Dass sie – genau wie wir – viermal pro Woche trainieren, merkt man ihrer Spielanlage deutlich an. Sie sind extrem gut organisiert und verfügen über eine hervorragende fachliche Basis.“

Trotz des Respekts sieht Keseroglu keinen Anlass, sich kleiner zu machen, als man ist:

„Wir stehen in der Tabelle vor Fortuna Köln – und wir wollen, dass das auch nach dem Sonntag so bleibt. Wir sind im Flow, wir sind gut drauf, und in so einem Spiel geht es nur mit All-In.“

Seine Prognose fällt entsprechend klar aus: „Ich rechne mit einer engen, intensiven Partie auf Augenhöhe und hoffe natürlich auf das glückliche Ende für uns. Zu Hause sind wir eine Macht.“

Zur Personalfrage erklärt er, dass Mike Owusu und Hendrik Strobl ins Training zurückgekehrt seien; der Einsatz sei aber noch offen. Sicher fehlen Torjäger Alexander Guiddir, Rudi Gonzales und Cenk Durgun.

Kleefisch: „Hohkeppel ist klarer Favorit – wir haben nichts zu verlieren“

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch ordnet die Kräfteverhältnisse nüchtern ein:

„Momentan sind wir punktetechnisch auf Augenhöhe, aber die Voraussetzungen bei der Kaderzusammenstellung sind grundsätzlich andere. Die Eintracht will aufsteigen, wir wollen die Klasse halten und Talente entwickeln.“

Daher sei Hohkeppel aus seiner Sicht „klarer Favorit“. Die U23 rechnet sich dennoch etwas aus: „Wir werden versuchen, den Gegner an der alten Wirkungsstätte unseres Trainers Iraklis Metaxas ein wenig zu ärgern.“

Dass in Hohkeppels Mannschaft viele frühere Fortuna-Akteure stehen, sorgt für eine eigene Würze: „Wenn ich mir deren Kader anschaue, könnte man sie fast schon als ›Fortuna Hohkeppel‹ bezeichnen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern.“

Zwei Teams auf Augenhöhe – nur mit völlig unterschiedlichen Zielsetzungen. Hohkeppel will die Spitze angreifen, Fortuna Köln II die eigene Serie ausbauen und dem Favoriten ein Bein stellen. Mit der besten Heimdefensive der Liga und einer U23, die auswärts seit Wochen glänzt, dürfte dieses Duell weniger von Tabellenrechnungen als von Kleinigkeiten entschieden werden.