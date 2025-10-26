Heimlich, still und leise: Weiche Flensburg 08 II auf Platz 3

Der SC Weiche Flensburg 08 II bleibt weiter im Rennen um den begehrten Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Flens-Oberliga berechtigt. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten SVE Comet Kiel konnte am Samstagnachmittag im Flensburger Stadion an der Arndtstraße ein wichtiger 3:1-(2:1)-Erfolg eingefahren werden. Damit ist die Mannschaft von Trainer Dimitry Kehl seit fünf Spielen ungeschlagen und konnte dabei 13 Punkte einfahren. Durch den erst dritten Heimsieg im siebten Heimspiel konnte Weiche II, begünstigt durch die Niederlage von Eidertal Molfsee und den Spielausfall von Eckernförde, auf den 3. Platz vorrücken. Der SVE Comet Kiel bestätigt den leichten Aufwärtstrend der letzten Wochen, bleibt aber auch nach dem siebten Auswärtsspiel weiterhin ohne Auswärtsdreier.

Quereinsteiger Lennart Treede in neuer Position Bei den Gastgebern stand mit Lennart Treede ein nomineller Außenverteidiger zwischen den Pfosten, da die eigentlichen Torhüter im Urlaub weilten. Mutiger Beginn der Gäste Die Gäste vom Kieler Ostufer begannen zunächst sehr mutig und konnten auch die ersten zwanzig Minuten gegen meist zu passive und defensiv ausgerichtete Gastgeber für sich verbuchen. In dieser guten Phase konnte die Mannschaft von Trainer Jan-Moritz Schümann auch an die ansprechende Leistung vom Heimerfolg gegen den TuS Jevenstedt anknüpfen und dies zum Führungstreffer nutzen.

Marvin Petersen (SVE Comet Kiel) ist auf der rechten Verteidigerbahn fleißig unterwegs. – Foto: Ismail Yesilyurt

Nach einer gelungenen Eckballvariante traf der stets gefährliche Alban Jashari (14.) durch zwei Mann hindurch zum Führungstreffer für die Gäste, bei denen auch Teyi Lawson-Body zu gefallen wusste. Weiche kommt besser ins Spiel Nach gut 25 Minuten kamen die Gastgeber, die zuvor bei schwierigsten Witterungsbedingungen zu verhalten agierten, auch dank ihrer individuellen Klasse immer besser ins Spiel und konnten erste Nadelstiche setzen. Die Flensburger kamen nun immer besser in ihre Abläufe und konnten ausgleichen. Nach schöner Vorarbeit von Jonas Kabus, der geschickt ins Zentrum auf Enes Kaya (29.) weiterleitete und der dann mit links flach abschloss, stand es 1:1. Empen bringt Weiche in Führung Fünf Minuten vor der Halbzeitpause gelang Nico Empen (40.) nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen das längst überfällige 2:1 für Weiche II, das zuvor schon eine deutlich höhere Führung verpasst hatte. Zweite Hälfte: Geduld statt Glanz Im zweiten Durchgang, mit dem Wind im Rücken, benötigten die Gastgeber wieder eine gewisse Anlaufzeit, um dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Doch trotz klarer Feldvorteile wurde oft zu umständlich gespielt und zu selten der Abschluss gesucht.

Mittelfeldturm David Attisso (SC Weiche Flensburg 08 II), hier gegen Louis Schütt (li., Eidertal) sorgt für defensive Stabilität. – Foto: Ismail Yesilyurt