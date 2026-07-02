Heimkracher zum Start: Wölfe eröffnen Zweitliga-Saison

– Foto: Jörn Kutschmann

Mit einem attraktiven Heimspiel startet der VfL Wolfsburg in die neue Saison der 2. Bundesliga. Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag den Spielplan für die Spielzeit 2026/2027 veröffentlicht – und beschert den Grün-Weißen zum Auftakt ein Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Am Wochenende des 8. und 9. August empfängt die Mannschaft von Cheftrainer Tobias Strobl die Pfälzer in der Volkswagen Arena. Bereits eine Woche später wartet das erste Highlight der Saison: Am 2. Spieltag (14. bis 16. August) steht das Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 auf dem Programm.

Die neue Zweitliga-Saison wird bereits am Freitag, 7. August (20.30 Uhr) eröffnet. Zum Auftakt treffen der VfL Bochum und Hertha BSC aufeinander.