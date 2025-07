Heimkehrer trifft im Doppelpack

Florian Schmid schießt den FC Deisenhofen zum 2:0-Auftaktsieg im Bayernliga-Heimspiel gegen Türkspor Augsburg.

Deisenhofen – Der Heimkehrer wurde gleich zum Matchwinner: Beim 2:0 (2:0) des FC Deisenhofen zum Bayernligastart zuhause gegen Türkspor Augsburg markierte der von der SpVgg Unterhaching zurückgekommene Florian Schmid, Sohn des FCD-Vorstands Martin Schmid, beide Treffer. „Für Flo ist es natürlich super, dass er in seinem ersten Spiel nach der Rückkehr zum Heimatverein gleich zwei Tore macht“, freute sich Trainer Andreas Pummer mit dem Stürmer.

Dabei zeigte Schmid gleich vom Anstoß weg, dass er als Führungsfigur vorangehen wollte: Beim ersten FCD-Angriff wurde er gefoult, dann schnappte er sich den Ball und verwandelte den Elfmeter souverän (2.). „Bei den Temperaturen ist es sehr wichtig, dass du in Führung gehst“, sah Pummer im frühen 1:0 einen Riesenvorteil für seine Mannschaft, die mit einem sehenswerten Angriff nachlegte: Nach einem schönen Diagonalball von Stephan Kopp legte Paul Schemat quer, Schmid musste nur noch einschieben (36.).

„Wir hatten alles im Griff“, zeigte sich Pummer zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf im ersten Durchgang. Die Gäste wurden nur einmal kurz vor der Pause gefährlich, doch FCD-Keeper Maximilian Obermeier war bei dem Steckpass zur Stelle.

Mit der Führung im Rücken kamen die Blauhemden auch im zweiten Durchgang nicht in Verlegenheit, allerdings sah Pummer noch viel Luft nach oben: „Wir haben zu schnell die Bälle hergegeben, haben es auch versäumt, das 3:0 zu machen.“ Nikolaos Gkasimpagiazov und Jan Krettek, die beide allein aufs Augsburger Tor zuliefen, ließen die größten Möglichkeiten aus. So blieb es bis in die Schlussphase offen. Wirklich brenzlig vor dem Deisenhofner Gehäuse wurde es allerdings erst in der Nachspielzeit, als Leo Edenhofer mit „Super-Retter-Mentalität“, wie es Pummer ausdrückte, einen Gegentreffer verhinderte.

Nachwuchstalent Lennart Jung in der Startelf

Pummer fand es „wichtig, dass wir zu null gespielt haben. Und natürlich, dass wir mit einem Sieg gestartet sind. Der geht insgesamt auch in Ordnung.“ Ganz nebenbei hat der FCD auch seine selbst gestellte Aufgabe, nachhaltig den Nachwuchs zu fördern, einmal mehr unterstrichen: Mit Lennard Jung stand einer der aus der eigenen Jugend neu in den Kader aufgerückten Spieler gleich in der Startelf. „Er hat sich in der Vorbereitung aufgedrängt und im Spiel im linken Mittelfeld einen guten Eindruck hinterlassen“, lobte Pummer den 19-Jährigen.

FC Deisenhofen - Türkspor Augsburg 2:0 (2:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Jungkunz (73. Seidl), Nickl (85. Edenhofer), Köber, Gkasimpagiazov, Semmler (78. Herrmann), Müller-Wiesen, Kopp, Jung (85. Blauensteiner), Schemat (64. Krettek), Schmid Tore: 1:0 Schmid (2., Foulelfmeter), 2:0 Schmid (36.)