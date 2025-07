Heimkehrer beschert Deisenhofen den perfekten Bayernliga-Start

„Wir hatten alles im Griff“, zeigte sich Pummer zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf im ersten Durchgang. Die Gäste wurden nur einmal kurz vor der Pause gefährlich, doch FCD-Keeper Maximilian Obermeier war bei dem Steckpass zur Stelle.

Mit der Führung im Rücken kamen die Blauhemden auch im zweiten Durchgang nicht in Verlegenheit, allerdings sah Pummer noch viel Luft nach oben: „Wir haben zu schnell die Bälle hergegeben, haben es auch versäumt, das 3:0 zu machen.“ Nikolaos Gkasimpagiazov und Jan Krettek, die beide allein aufs Augsburger Tor zuliefen, ließen die größten Möglichkeiten aus. So blieb es bis in die Schlussphase offen. Wirklich brenzlig vor dem Deisenhofner Gehäuse wurde es allerdings erst in der Nachspielzeit, als Leo Edenhofer mit „Super-Retter-Mentalität“, wie es Pummer ausdrückte, einen Gegentreffer verhinderte.