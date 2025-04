Heimkehr und Herzblut: Aris ist zurück, Yagci bleibt

Ahmet Efes Aris: Zurück an der Oberhausener Allee



Mit Ahmet Efes Aris kehrt kein Unbekannter an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der heute 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler war bereits in der Saison 2020/21 bis 2022/23 fester Bestandteil des Genc Osman Kaders und entwickelte sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Leistungsträger. Nach seiner Zeit bei Genc zog es ihn zunächst weiter, zuletzt lief er in der Bezirksliga für den Lokalrivalen DJK Rheinland Hamborn 03 auf. Auch darüber hinaus sammelte er in seiner Laufbahn wertvolle Erfahrungen bis in die Oberliga hinein.



Ausgebildet in der Jugend von Fortuna Düsseldorf, bringt Aris eine starke fußballerische Grundlage mit. Nun kehrt er nach Neumühl zurück gereifter, erfahrener und mit dem festen Willen, seine Stärken erneut bei Genc einzubringen.



„Ahmet Efe ist ein Spieler, der nicht nur fußballerisch überzeugt, sondern auch menschlich super zu unserem Weg passt“, betont Vorstandsvorsitzender Erkan Üstünay. „Er kennt unseren Verein, unsere Werte, unsere Mentalität , das macht seine Rückkehr für uns besonders. Wir freuen uns, dass er sich bewusst für diesen Schritt entschieden hat. Er ist wieder zuhause.“