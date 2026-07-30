Heimkehr mit Regionalliga-Erfahrung Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hat sich kurz vor dem Auftaktspiel in die neue Saison prominent verstärkt. von André Hofmann · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Für Ole Hoch schließt sich nach über zehn Jahren ein Kreis und er spielt wieder bei seinem Heimatverein. – Foto: © Mehmet Dedeoglu Dedepre

Ole Hoch kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Für den gebürtigen Heiligenstädter schließt sich damit ein Kreis. Nach Stationen in renommierten Nachwuchsleistungszentren sowie im Profi- und Regionalligafußball trägt der 24-Jährige künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins.

Rückkehr an den Ursprung Seine fußballerische Laufbahn begann Hoch beim 1. SC 1911 Heiligenstadt. Zwischen 2008 und 2014 durchlief er die Nachwuchsabteilung des Vereins, ehe ihn sein Talent in die Nachwuchsleistungszentren von RB Leipzig und später dem FC Schalke 04 führte. Für die Königsblauen kam der Mittelfeldspieler unter anderem in der U17-Bundesliga zum Einsatz und sammelte früh Erfahrungen auf höchstem Nachwuchsniveau. 2019 wechselte Hoch zum 1. FC Magdeburg, wo er seine Entwicklung in der U19 fortsetzte. Zwei Jahre später erhielt er seinen ersten Profivertrag. In der Saison 2021/22 gehörte er zum Profikader des FCM, der unter Trainer Christian Titz die Meisterschaft in der 3. Liga feierte und den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte.

Über 100 Regionalliga-Einsätze In den vergangenen Jahren sammelte der 24-Jährige vor allem im Regionalligafußball wertvolle Erfahrung. Mittlerweile stehen mehr als 100 Regionalliga-Spiele in seiner Vita – ein Erfahrungsschatz, den er nun beim SCH einbringen soll. Mit Hoch erhält Heiligenstadt einen flexibel einsetzbaren zentralen Mittelfeldspieler, der verschiedene Rollen im Zentrum übernehmen kann. Seine fußballerische Ausbildung sowie seine Spielintelligenz sollen der jungen Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und die sportliche Entwicklung weiter vorantreiben.

SC-Cheftrainer Alexander Ludwig freut sich über den Rückkehrer: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Ole einen Spieler für uns gewinnen konnten, der aus der Region stammt und eine hervorragende fußballerische Ausbildung genossen hat. Er bringt viel Qualität, Erfahrung und Spielverständnis mit und wird unserer Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz weiterhelfen. Wir freuen uns, dass er sich für den Weg mit dem SCH entschieden hat und sind überzeugt, dass er eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird.“