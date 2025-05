Heimkehr mit Perspektive – TV Stuhr holt Jugendtalent Leon Yildirim zu

Mit der Verpflichtung von Leon Yildirim setzt der TV Stuhr den konsequenten Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler in den Herrenbereich zu integrieren – und das mit einem besonderen Wiedersehensmoment. Der Außenverteidiger kehrt im Sommer vom TSV Heiligenrode zurück an seine fußballerischen Wurzeln und wird zur Saison 2025/26 fest in den Kader der ersten Herrenmannschaft aufgenommen.