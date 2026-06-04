Heimkehr mit Handschuhen Peter Braun kehrt zum SC Deckbergen-Schaumburg zurück. Der erfahrene Torwart soll dem Kreisligisten auf und neben dem Platz Stabilität verleihen. von red · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Deckbergen

Für Peter Braun ist es weniger ein gewöhnlicher Vereinswechsel als vielmehr eine Rückkehr an einen vertrauten Ort. Der Torwart schließt sich zur neuen Saison wieder dem SC Deckbergen-Schaumburg aus der Kreisliga Schaumburg an. Der Verein vermeldete die Verpflichtung in den sozialen Medien mit einem knappen, aber vielsagenden Satz: „He is back!“ Braun, 38 Jahre alt, kommt von der SG Großenwieden/Rohden/Segelhorst zurück zum SC.

Trainer Kajot verbindet mit dem Zugang vor allem Erfahrung und Wirkung auf die Gruppe. „Mit ihm gewinnen wir einen starken und erfahrenen Torwart dazu, der in der aktuellen Saison in Hameln zu den besten Torhütern zählt“, wird der Coach in der Vereinsmitteilung zitiert. Braun solle nicht nur zwischen den Pfosten helfen, sondern auch „wichtig für unsere jungen Spieler und für die Kabine“ werden. „Es fühlt sich an, als würde man nach Hause kommen“

Braun selbst beschreibt seine Rückkehr mit deutlicher Verbundenheit. Seit 1995 spiele er Fußball, den größten Teil davon beim SC Deckbergen-Schaumburg. Nur für einige Jahre sei er andernorts aktiv gewesen, unter anderem in Stadthagen, Steinbergen und zuletzt bei der SG Großenwieden/Rohden/Segelhorst. „Es ist der Verein, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin – es fühlt sich an, als würde man nach Hause kommen“, sagt Braun über seine Entscheidung. Sportlich sieht er seine Aufgabe vor allem darin, der Mannschaft mit Ruhe und Routine zu helfen. Früher, sagt Braun scherzhaft, hätte er auf die Frage nach seiner größten Stärke auf dem Platz wohl „meckern“ geantwortet. Inzwischen aber habe er, nicht zuletzt durch den Strafenkatalog seiner bisherigen Mannschaft, „ganz schnell meine innere Ruhe gefunden“. Nun wolle er diese Erfahrung einbringen und der Mannschaft die nötige Ruhe geben.