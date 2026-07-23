Heimkehr mit Erfahrung: FSV Schöningen verpflichtet Robin Kölle

Kölle stammt aus Braunschweig und wurde im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet. Anschließend wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern, wo er den Sprung in den Herrenbereich schaffte und regelmäßig mit den Profis trainierte. Nach seiner Zeit in der Pfalz kehrte Kölle in den Norden zurück. Es folgten Stationen beim VfB Lübeck und zuletzt beim SV Drochtersen/Assel. Mittlerweile kann der Außenbahnspieler auf mehr als 100 Einsätze in der Regionalliga zurückblicken.

Rückkehr in die Heimat Für Kölle spielte bei seiner Entscheidung auch die Nähe zur Heimat eine wichtige Rolle. „Als ich mich intensiver mit dem Verein beschäftigt habe, war für mich klar, dass das Gesamtpaket einfach passt.“ Der Verein sei ihm bereits aus den direkten Duellen bekannt gewesen, zudem habe er auch abseits des Platzes viel Positives über den FSV Schöningen gehört sagt er auf der Homepage des Vereins.