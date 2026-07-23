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Heimkehr mit Erfahrung: FSV Schöningen verpflichtet Robin Kölle
Außenspieler wechselt von Drochtersen/Assel zum Regionalligisten und bringt mehr als 100 Regionalliga-Einsätze mit
Der FSV Schöningen hat den nächsten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vorgestellt. Mit Robin Kölle wechselt ein vielseitig einsetzbarer Außenspieler vom SV Drochtersen/Assel nach Schöningen. Der 25-Jährige soll mit seiner Dynamik und seiner Erfahrung die rechte Seite des FSV verstärken.
Kölle stammt aus Braunschweig und wurde im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet. Anschließend wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern, wo er den Sprung in den Herrenbereich schaffte und regelmäßig mit den Profis trainierte.
Nach seiner Zeit in der Pfalz kehrte Kölle in den Norden zurück. Es folgten Stationen beim VfB Lübeck und zuletzt beim SV Drochtersen/Assel. Mittlerweile kann der Außenbahnspieler auf mehr als 100 Einsätze in der Regionalliga zurückblicken.
Rückkehr in die Heimat
Für Kölle spielte bei seiner Entscheidung auch die Nähe zur Heimat eine wichtige Rolle. „Als ich mich intensiver mit dem Verein beschäftigt habe, war für mich klar, dass das Gesamtpaket einfach passt.“
Der Verein sei ihm bereits aus den direkten Duellen bekannt gewesen, zudem habe er auch abseits des Platzes viel Positives über den FSV Schöningen gehört sagt er auf der Homepage des Vereins.
Ob als rechter Verteidiger oder im Mittelfeld – Kölle sieht seine Stärken vor allem in seiner Vielseitigkeit. „Ich sehe mich als Schienenspieler. Meine Qualitäten liegen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Durch meine Laufstärke kann ich beide Aufgaben gut miteinander verbinden und der Mannschaft auf beiden Seiten des Spiels helfen.“
Mit seiner Dynamik und seiner Flexibilität soll der 25-Jährige dem FSV zusätzliche Optionen auf der rechten Außenbahn verschaffen.
Erfahrung für eine erfolgreiche Saison
Nach mehreren Jahren in der Regionalliga möchte Kölle seine Erfahrung nun in Schöningen einbringen. Im Vordergrund stehen für ihn eine schnelle Integration in die Mannschaft und eine erfolgreiche Spielzeit.
Mit Robin Kölle gewinnt der FSV Schöningen einen routinierten Regionalliga-Spieler, der sportliche Qualität mitbringt und die Kaderplanung für die neue Saison um einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt.