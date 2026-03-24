Heimkehr mit Auftrag

Der Melsunger FV 08 stellt die Weichen für die kommenden Monate – und setzt dabei auf vertraute Gesichter. Wie der Klub in seinen sozialen Medien mitteilte, kehrt Sebastian Vollgraf zum Gruppenligisten zurück. Der 38-Jährige soll nicht nur auf dem Platz helfen, sondern auch das Trainerteam unterstützen und ist ab der kommenden Woche spielberechtigt.
Für Vollgraf ist es bereits die dritte Rückkehr nach Melsungen: Schon nach der Saison 2011/12 sowie in der Phase 2022 bis 2024 trug er das MFV-Trikot, nun folgt das nächste Kapitel. Der Verein gewinnt damit einen erfahrenen Mann, der die Abläufe kennt – und sofort Verantwortung übernehmen soll.
Parallel dazu sorgt der MFV für Stabilität im Kader: Markus Kurka, Leonard Finke und Robert Walinger haben ihre Verträge verlängert. Auch diese Personalien untermauern den Kurs, auf Kontinuität zu setzen und das Gerüst zusammenzuhalten.
Bereits zuvor hatte der Verein zudem die Verlängerungen von André Schnell, Ivan Durdek und Jannik Bickel publik gemacht – nun folgt der nächste Block an Zusagen. In Summe ergibt sich ein klares Bild: Melsungen plant nicht im Umbruch, sondern in Bausteinen.