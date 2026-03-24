Heimkehr mit Auftrag

Der Melsunger FV 08 stellt die Weichen für die kommenden Monate – und setzt dabei auf vertraute Gesichter. Wie der Klub in seinen sozialen Medien mitteilte, kehrt Sebastian Vollgraf zum Gruppenligisten zurück. Der 38-Jährige soll nicht nur auf dem Platz helfen, sondern auch das Trainerteam unterstützen und ist ab der kommenden Woche spielberechtigt.

Für Vollgraf ist es bereits die dritte Rückkehr nach Melsungen: Schon nach der Saison 2011/12 sowie in der Phase 2022 bis 2024 trug er das MFV-Trikot, nun folgt das nächste Kapitel. Der Verein gewinnt damit einen erfahrenen Mann, der die Abläufe kennt – und sofort Verantwortung übernehmen soll.

Parallel dazu sorgt der MFV für Stabilität im Kader: Markus Kurka, Leonard Finke und Robert Walinger haben ihre Verträge verlängert. Auch diese Personalien untermauern den Kurs, auf Kontinuität zu setzen und das Gerüst zusammenzuhalten.