Heimkehr ins Hölzele: Timo Krumm wechselt zum TuS Efringen-Kirchen

Rückkehrer Timo Krumm (links) und TuS-Sportchef Stefan Hilpüsch | Foto: Dennis Kimmelmann

Der TuS Efringen-Kirchen kann den ersten „externen“ Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren: Mit Timo Krumm kehrt ein echtes Eigengewächs an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 26-jährige Mittelfeldakteur wechselt vom Landesligisten FC Bad Bellingen zurück zu seinem Heimatverein.

Timo Krumm ist im Hölzele alles andere als ein Unbekannter. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften und machte seine ersten Schritte im Aktivfußball beim TuS, bevor er 2022 den Schritt zum FC Bad Bellingen wagte. Dort entwickelte sich der Mittelfeldspieler in den vergangenen Jahren zu einem gestandenen Führungsspieler und sammelte wertvolle Erfahrung in der Landesliga.