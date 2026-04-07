Heimkehr ins Hölzele: Timo Krumm wechselt zum TuS Efringen-Kirchen

Der TuS Efringen-Kirchen kann den ersten „externen“ Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren: Mit Timo Krumm kehrt ein echtes Eigengewächs an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 26-jährige Mittelfeldakteur wechselt vom Landesligisten FC Bad Bellingen zurück zu seinem Heimatverein.
Timo Krumm ist im Hölzele alles andere als ein Unbekannter. Er durchlief sämtliche Jugendmannschaften und machte seine ersten Schritte im Aktivfußball beim TuS, bevor er 2022 den Schritt zum FC Bad Bellingen wagte. Dort entwickelte sich der Mittelfeldspieler in den vergangenen Jahren zu einem gestandenen Führungsspieler und sammelte wertvolle Erfahrung in der Landesliga.
Ausschlaggebend für die Bemühungen des TuS, ihn wieder nach Hause zu holen, waren vor allem seine Flexibilität im Zentrum sowie seine enorme Laufbereitschaft. Die sportliche Leitung des Vereins hat Timos Weg in den letzten Jahren verfolgt und zeigt sich erfreut darüber, dass er sich trotz anderer Optionen für eine Rückkehr zum TuS entschieden hat. Da er den Verein, das Umfeld und viele Mitspieler bereits bestens kennt, soll er sowohl sportlich als auch menschlich eine wichtige Rolle einnehmen. Der TuS Efringen-Kirchen heißt Timo herzlich willkommen zurück und wünscht ihm eine verletzungsfreie Rückrunde.