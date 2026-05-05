Heimkehr ins Eidertal: Bjarne Steffens wieder bei der SpVg

Bjarne Steffens zwischen dem neuen Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak und Co-Trainer Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Die Kaderplanung der SpVg Eidertal Molfsee nimmt für die kommende Spielzeit weiter Form an. Nach der Verpflichtung von Hennes Grafe kommt nun ein weiterer Junger Spieler. Wie der Verein bekannt gab, kehrt mit dem 19-jährigen Bjarne Steffens ein bekanntes Gesicht nach nur einem Jahr beim FC Kilia Kiel an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Offensivakteur soll ab der neuen Saison eine zentrale Rolle in den Angriffsbemühungen der Molfseer übernehmen.

Bjarne Steffens gilt als technisch versierter Spieler, der seine Stärken vor allem durch Schnelligkeit und eine ausgeprägte Spielübersicht definiert. Während er im Zentrum agieren kann, sorgt er insbesondere über die Außenbahnen für Gefahr im gegnerischen Drittel. Für die Verantwortlichen der Spielvereinigung stellt seine Verpflichtung einen wesentlichen Schritt dar, um die spielerische Qualität im Angriff nachhaltig zu steigern.

Eidertals Sportlicher Leiter Christopher Cornelius Foley zeigt sich hocherfreut über den Transfer:

„Bjarne bringt ein Profil mit, das exzellent zu unserer sportlichen Ausrichtung passt. Seine Kombination aus technischer Finesse, Übersicht und einem enormen Zug zum Tor macht ihn für unser Offensivspiel zu einem wesentlichen Faktor“.

Man sei sehr glücklich, das Talent wieder in den eigenen Reihen zu wissen.

„Brenne darauf“

Auch der Rückkehrer selbst macht keinen Hehl daraus, dass er sich auf die kommenden Aufgaben im vertrauten Umfeld freut. Steffens kommentierte seinen Wechsel wie folgt:

„Die Rückkehr zur SpVg Eidertal Molfsee fühlt sich absolut richtig an. Ich brenne darauf, gemeinsam mit dem Trainerteam und der neu formierten Mannschaft das volle Potenzial auszuschöpfen“.

Steckbrief

Alter: 19

Position: Offensives Mittelfeld

Bisherige Vereine: FC Kilia Kiel, SpVg Eidertal Molfsee

Stärken: Schnelligkeit, Spielübersicht

Mentalität: „Schluss ist erst, wenn der Schiri pfeift“