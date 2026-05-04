Heimkehr eines Eigengewächses: Luis Haack wieder beim VfL

– Foto: VfL Weiße Elf Nordhorn

Der VfL kann einen Rückkehrer begrüßen: Luis Haack trägt künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins. Das Eigengewächs kehrt nach seiner Zeit beim FC Schüttorf 09 zurück und soll die Offensive verstärken.

Groß ist die Freude beim VfL über die Rückkehr von Luis Haack. Der Offensivspieler ist im Verein kein Unbekannter, schließlich durchlief er dort sämtliche Jugendmannschaften und bringt damit eine enge Bindung zum Klub mit.

Nach seiner Zeit in Schüttorf und trotz einiger Rückschläge war der Kontakt zwischen Spieler und Verein nie abgerissen. Nun ist Haack wieder Teil der Mannschaft.

In der laufenden Saison stand Luis Haack bislang 24 Mal für den FC Schüttorf 09 auf dem Platz.

Auch der erste Vorsitzende Volker Friese hebt die besondere Geschichte der Rückkehr hervor. Er freue sich sehr, dass Haack zurückkehre, da dieser alle Jugendmannschaften beim VfL gespielt habe und „ein toller Junge zurück zu seinem Heimatverein kommt“.

Trainer Karsten Ennen sieht in dem Rückkehrer vor allem zusätzliche Qualität für den Angriff. „Wir freuen uns sehr, mit Luis eine weitere starke Option für unsere Offensive zu haben“, wird Ennen zitiert.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________