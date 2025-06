Heimkehr auf den Roten Hügel

Robin Paulick kommt vom Oberliga-Absteiger BSG Wismut Gera zurück in seine Heimatstadt. Der 23-Jährige wurde bereits im Jahr 2022 mit dem FC Thüringen Weida Landesmeister und hat damals als Leistungsträger einen festen Platz in den Geschichtsbüchern des Vereins eingenommen.

Paulick stammt gebürtig aus der Osterburgstadt und entschied sich nun nach zwei Jahren für eine Rückkehr auf den Roten Hügel. In der abgelaufenen Saison wurde er durch eine Verletzung ausgebremst und kam nur auf neun Einsätze in der Oberliga. In der Spielzeit davor absolvierte er 24 Partien und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der BSG Wismut Gera. Nach schwierigen Monaten beim Rivalen konnte der FC Thüringen Weida vor allem mit einem ruhigen Umfeld, sportlicher Perspektive und der emotionalen Verbundenheit zur Heimatstadt überzeugen.

Weida-Präsident Nick Schubert zeigt sich begeistert vom Neuzugang: „Wir haben nie den Kontakt zu Robin verloren und stets gehofft, ihn eines Tages wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist ein Weidaer Junge, fußballerisch hervorragend ausgebildet und war schon einmal Teil unserer erfolgreichsten Zeit. Mit dem Titelgewinn 2022 hat er hier Vereinsgeschichte geschrieben. Umso schöner ist es, dass er nun wieder ein Teil dieser Familie ist. Nicht nur wir in der Vereinsführung, sondern auch das Team und das ganze Umfeld freuen sich riesig über seine Rückkehr.“