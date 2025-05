Heimkehr an die Oberhauser Allee!

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück an die Oberhauser Allee, Emre Onur ist wieder ein Teil des SV Genc Osman Duisburg!

Mit großer Freude dürfen wir verkünden Emre Onur kehrt nach zwei Jahren beim Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt zurück zu SV Genc Osman Duisburg, zurück an die Oberhauser Allee, wo er bereits von 2019 bis 2023 Teil unserer Fußballfamilie war.

Viele von uns erinnern sich an seine ruhige, faire Art, an sein Kämpferherz und an die besonderen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben. Dass er nun wieder bei uns ist, zeigt, wie stark die Verbindung zwischen Spieler und Verein über die Jahre geblieben ist.

Wir freuen uns riesig, Emre wieder in unseren Reihen zu haben und gemeinsam mit ihm die kommenden Herausforderungen anzugehen. Willkommen zurück, Emre schön, dass du wieder da bist. Zuhause ist eben doch am schönsten.