Heimkehr an die Lohmühle: Louis Siefert im VfB-Torwartteam

Manchmal schließt sich der Kreis dort, wo alles begann: Der VfB Lübeck stellt mit Louis Siefert einen alten Bekannten als neuen Rückhalt für das Torwartteam vor. Der 18-jährige Schlussmann kehrt zur kommenden Saison zu seinem Ausbildungsverein zurück und möchte nun den Sprung in den Herrenbereich an der Lohmühle schaffen.

Nach seiner fußballerischen Grundausbildung in Lübeck wagte Siefert im Jahr 2024 den Schritt in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV. In der Hansestadt konnte sich der talentierte Keeper auf höchstem Niveau beweisen und wertvolle Spielpraxis in der U17- sowie der U19-DFB-Nachwuchsliga sammeln. Anfang 2026 kehrte er in die Region zurück und schloss sich dem JFV Lübeck an. Mit dieser Erfahrung aus zwei renommierten Nachwuchsschmieden im Gepäck ist der Schlussmann nun bereit, sich im anspruchsvollen Umfeld der Regionalliga-Mannschaft zu beweisen.

Die sportliche Leitung des VfB Lübeck, Hanno Behrens und Romain Brégerie, zeigt sich von der Rückholaktion überzeugt. Sie betonen, dass es sich bei Siefert nicht nur um ein sportliches Talent handelt, sondern um einen Spieler, der das Vereinsumfeld bereits in- und auswendig kennt. „Louis kennen wir nicht nur als talentierten Torhüter, sondern auch als Spieler, der den Verein und das Umfeld bereits bestens kennt“, so das Duo. Besonders die Arbeitseinstellung des jungen Keepers habe die Verantwortlichen beeindruckt: „Er hat in den vergangenen Jahren wichtige Erfahrungen beim Hamburger SV gesammelt und bringt die Bereitschaft mit, täglich an sich zu arbeiten. Für uns ist er ein Torhüter mit Entwicklungspotenzial, den wir auf seinem weiteren Weg begleiten möchten.“

Ein wichtiger Karriereschritt

Für Louis Siefert selbst ist die Rückkehr zum VfB Lübeck ein guter Schritt für seine sportliche Zukunft. „Zum VfB zurückzukehren, fühlt sich einfach richtig an. Ich kenne den Verein noch aus meiner Jugend und freue mich darauf, jetzt den nächsten Schritt im Herrenbereich zu machen“, äußert sich der Torhüter zuversichtlich. Die intensiven Gespräche mit Hanno Behrens und Romain Brégerie hätten ihm sofort ein Vertrauensverhältnis vermittelt, das für seine Entwicklung essenziell sei.

„Ich möchte mich hier weiterentwickeln, von meinen Mitspielern lernen und jeden Tag hart dafür arbeiten, mich zu empfehlen“, gibt Siefert das Ziel für die kommende Spielzeit aus.