Heimische Regionalligisten dürfen sich auf Bundesligisten freuen

Union Berlin, Hertha BSC, Werder Bremen und SC Freiburg: Die westfälischen Fußballfans können sich auf einige Kracher freuen. Bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am 15. Juni zog Losfee Owen Ansah, Deutschlands schnellster Sprinter, für die beiden westfälischen Regionalligisten namhafte Bundesligisten aus dem Topf.

Der FC Gütersloh hat sich als bester westfälischer Regionalligist für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals qualifiziert und bekommt es mit dem 1. FC Union Berlin zu tun. Die Truppe von Trainer Steffen Baumgart beendete die Saison auf Platz 13 und bringt mit Sicherheit reichlich Offensiv Power mit ins Ohlendorf Stadion im Heidewald. In der vorigen Saison war für die Baumgart-Truppe bereits in der 2. Runde Schluss: Die Eisernen scheiterten an Arminia Bielefeld.

Die Arminen sorgten in der vorigen Pokalsaison für Furore, warfen noch drei weitere Bundesligisten auf ihrer Heldenreise Richtung Finale raus. Der amtierende Titelträger des Krombacher Westfalenpokals wird diesen als frischgebackener Zweitligist nicht verteidigen können. Dafür kommt es in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals zu einer Neuauflage des Vorjahres-Viertelfinales gegen Werder Bremen.



Der SC Freiburg kommt ans Lotter Kreuz: Die Sportfreunde treffen in der ersten Pokalrunde auf den Erstligisten aus dem Breisgau. „Freiburg ist ein sympathischer Verein, der Fünfter in der Bundesliga geworden ist und nächstes Jahr Europaleague spielt. Ein spannendes Los, wo ich mich sehr drauf freue“, kommentiert Sportfreunde-Trainer Fabian Lübbers auf der Internetseite des Vereins.