Heimische Fußball-Gruppenligisten duellieren sich

– Foto: Stefan Tschersich

DILLENBURG - Der TSV Bicken erwartet in der Gruppenliga an diesem Mittwoch (19 Uhr) die SG Eschenburg zum Nachbarschaftsduell zweier Vereine aus dem Fußballkreis Dillenburg. Beide Teams feierten zuletzt Erfolge. Während die SG Eschenburg am vergangenen Freitag beim 3:0 gegen den FSV Braunfels nach sieben sieglosen Ligaspielen eine Art Befreiungsschlag landete, ist der TSV Bicken nach dem 2:1 gegen Bauerbach seit mittlerweile vier Partien (zwei Dreier) unbesiegt.