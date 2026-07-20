Heimfluch gebrochen - SpVgg feiert 1:0-Auftakterfolg

Die SpVgg Hainsacker feiert mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg über den FC Furth im Wald nicht nur einen geglückten Saisonstart, sondern auch den lange ersehnten ersten Heimsieg im Jahr 2026. Schütze des goldenen Tores war Neuzugang Fabio Flauger, der in der 64. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Allerdings hatte es die Hainsackerer Elf vornehmlich im ersten Durchgang bereits versäumt, klarste Torgelegenheiten in eine Führung umzumünzen, so dass der Auftaktsieg am Ende völlig in Ordnung geht.
SpVgg-Coach Jürgen Schneider durfte sich am Ende über einen ordentlichen Auftritt seiner Elf und einen verdienten Auftakterfolg freuen, hatten doch die Gäste keine echte Torgelegenheit während der 90 Spielminuten zu verzeichnen. Zu bemängeln blieb jedoch die Torausbeute, denn die Hainsackerer Elf ging vornehmlich im ersten Durchgang höchst fahrlässig mit ihren Torgelegenheiten um. Bereits in der Anfangsphase kam Thomas Hammling nach einem Rückpass von der Grundlinie von Bastian Brandl zum Abschluss, doch kullerte die Kugel knapp am Pfosten vorbei ( 7.). Nur fünf Minuten später war es erneut Thomas Hammling, der von Andi Shala in Szene gesetzt aus 16 Metern völlig frei vor dem Gästekeeper zum Abschluss kam, das Leder aber knapp rechts am Kasten vorbei setzte (12.). Nach einer guten halben Stunde setzte sich Michael Waller bis zur Grundlinie durch und brachte den Ball zur Mitte, der nach dem Abwehrversuch von FC-Schlussmann Daniel Adamovic schließlich auf dem Kopf von Robin Peter landete, aber erneut knapp das Ziel verfehlte (32.). Wenig später tauchte erneut Thomas Hammling nach Zuspiel von Robin Peter völlig frei vor dem Torsteher der Drachenstädter auf, verfehlte das Gehäuse der Gäste aber erneut knapp (35.).
Nach dem Seitenwechsel war es zunächst FC-Akteur David Augustin, der sich erstmals gefährlich für die Gäste auf der rechten Seite in Szene setzte. Sein Abschluss ging dann aber weit über den Querbalken (57.). Jürgen Schneider brachte dann Joker Arthur Mendes Da Silva in die Partie und der stach bereits mit seiner ersten Aktion, als er sich nach Zuspiel von Simon Moosbauer am linken Flügel gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und den Ball von der Grundlinie zur Mitte brachte. Dort war Fabio Flauger postiert und brachte das Leder mit einem gekonnten Hüftschwung zum erlösenden 1:0 über die Linie (63.). Fabio Flauger kam anschließend nochmals zum Abschluss, konnte aber von der Further Defensive geblockt werden (67.). In der Schlussphase kam auch Fabian Tippelt nach langer Leidenszeit zu seinem Comeback und hatte nur wenige Augenblicke später den zweiten Treffer auf dem Fuß, allerdings scheiterte er freistehend an Daniel Adamovic im Further Kasten (79.). So blieb die Partie bis zum Schlusspfiff spannend, auch wenn die Bemühungen der Gäste zumeist im Sande verliefen.
Nach diesem gelungenen Saisonauftakt muss die Spielvereinigung nun am kommenden Sonntag bei einem der Aufstiegsaspiranten an der Parsberger Hatzengrün antreten.