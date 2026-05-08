Heimfinale mit Druck: Bargteheide will den Deckel draufmachen

– Foto: Volkhard Patten

Für den TSV Bargteheide steht am vorletzten Spieltag das letzte Heimspiel der Saison an – und die Zielsetzung ist eindeutig. Gegen den Ratzeburger SV, der noch mitten im Abstiegskampf steckt, wollen die Gastgeber ihre gute Phase bestätigen und den nächsten Sieg einfahren.

Die Hausherren gehen mit Selbstvertrauen in die Partie. Der 3:1-Erfolg gegen den VfR Horst am vergangenen Spieltag unterstreicht die aktuelle Form, zudem spricht auch das klare 4:1 aus dem Hinspiel für Bargteheide.

Mit 38 Punkten rangiert Bargteheide im gesicherten Mittelfeld, während Ratzeburg mit 28 Zählern auf Platz fünfzehn steht und dringend Punkte benötigt. Entsprechend erwartet Trainer Michel Wohlert einen hochmotivierten Gegner: „Mit Ratzeburg erwartet uns ein Gegner, für den es noch um alles geht. Entsprechend rechnen wir mit einer Mannschaft, die mit viel Schwung auftreten wird.“

Ein zusätzlicher Faktor könnte die personelle Situation werden. „Wir konnten in dieser Woche mit einem großen Kader trainieren, weil nach und nach einige Spieler aus Verletzungen zurückkehren“, erklärte Wohlert. „Das gibt uns zusätzliche Optionen.“

Die Marschroute ist klar formuliert: „Wir wollen unsere gute Form bestätigen und das letzte Heimspiel der Saison unbedingt gewinnen.“