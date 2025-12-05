Heimfinale für die VfB-Elf gegen Ströbitz

Das letzte Heimspiel der Herbstrunde bestreiten die Hohenleipischer gegen den langjährigen Kontrahenten vom Cottbuser Stadtrand. Die Gäste sind derzeit bestens in Schwung, sind seit September acht Spiele in Folge ungeschlagen und brachten Titelkandidat Seelow zuletzt die erste Saisonpleite bei, können sich aber auch auf ihre Auswärtsstärke verlassen. Schließlich siegte Wacker auch bei Krieschow II bereits.

Die Platzherren wollen nach der Vorwochenpleite Wiedergutmachung betreiben und sich vom Heimpublikum für 2025 mit einem guten und natürlich möglichst erfolgreichen Spiel verabschieden. Dazu muss sich die VfB-Elf in allen Mannschaftsteilen steigern, wenn man die zuletzt suboptimale Serie gegen Ströbitz stoppen will.

Schiedsrichter ist Kevin Heyl aus Potsdam, seine Assistenten Paul Meyer (Blumenthal/Grabow) und Julius Becker (Babelsberg).