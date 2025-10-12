Heimfestung Waldstadion: Unterpfaffenhofen verteidigt weiße Weste

Das Waldstadion bleibt in dieser Saison eine echte Bastion. Im sechsten Heimspiel gelang der Mannschaft von SCU-Trainer Andreas Zorn der sechste Sieg.

Germering – Nach einseitigen 90 Minuten hieß es 2:0 (2:0) gegen den TSV 1882 Landsberg II. Die Treffer für die Upfer Buam, die sich damit im Spitzenfeld der Kreisliga festsetzen, erzielten die beiden Neuzugänge Roberto Machado da Silva und Khareem Zelmat.

Zorn bezeichnete den insgesamt siebten Saisonsieg als „hochverdient“. Der Coach konnte bei seinem Team viel Positives beobachten. Vor allem, wenn es die Upfer Buam spielerisch angegangen sind. So wie bei den beiden Treffern. Vor dem 1:0 wurde der einschussbereite Thomas Dirnberger unsanft im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfer verwandelte Roberto Machado da Silva sicher (2.). Die Führung gab dem SCU die Sicherheit. Von der Zweitvertretung des Bayernligisten ging wenig bis keine Gefahr aus. So war das 2:0 durch den immer besser in Schwung kommenden Torjäger Khareem Zelmat nach einer halben Stunde bereits die Vorentscheidung (34.).

In der zweiten Spielhälfte versäumten es die Upfer Buam, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen. „Unser Klassiker“, sagte ein dennoch zufriedener Zorn. (Dirk Schiffner)