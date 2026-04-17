Heimfestung MSV: 27.000 Fans als Rückenwind im Aufstiegskampf Der MSV Duisburg steckt mitten im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Ein wesentlicher Grund dafür ist die starke Unterstützung der eigenen Anhänger. von Tristan Benten · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der MSV wird von 27.000 Anhängern gegen Hoffenheim unterstützt – Foto: Marcel Eichholz

Neben der sportlichen Leistungen sorgt der MSV Duisburg in der 3. Liga auch weiterhin durch ihre Anhänger für positive Schlagzeilen. Für das Spiel gegen die TSG Hoffenheim II erwarten die Vereinsverantwortlichen 27.000 Zuschauer. Eine Aktion des MSV ermöglichte es zudem 5.500 Kindern an diesem Spiel teilzuhaben.

Heimstärke des MSV Mit 60 Punkten steht der MSV Duisburg aktuell auf dem vierten Platz. Während die Duisburger punktgleich mit dem Drittplatzierten aus Cottbus sind, trennen die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch nur vier Zähler von einem direkten Aufstiegsrang. Insgesamt sind noch sechs Partien zu absolvieren - drei davon wird sein Team im heimischen Stadion bestreiten. Dort ist der Viertplatzierte eine Macht - Nach 16 Spielen ist der MSV zuhause weiterhin ungeschlagen und sammelte bereits zwölf Siege. Mit 40 Punkten führt Duisburg die Heimtabelle der Liga an.

Ein wesentlicher Grund dafür sind die Fans, denn schon jetzt ist klar, dass der Zuschauerschnitt durch die beiden kommenden Heimspiele auf über 22.000 steigen wird. Gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim werden knapp 27.000 Zuschauer erwartet. Aktion für Kinder Unter diesen 27.000 sind auch 5.500 Kinder aus der Umgebung. Dies ermöglichte eine Aktion des Vereins, bei der Tickets an Kinder aus Kitas und Schulen in Duisburg verteilt wurden. Insgesamt sind somit 77 Kitas und Schulen aus der Stadt dabei. “Eine richtig tolle Aktion des MSV Duisburg”, freute sich der Oberbürgermeister Sören Link in einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite.