Heimfahrt der SG Elztal ohne Sieg

Am Sonntag den 02.11.25 trafen die Damen der SG Elztal in Buchenbach auf die SG Buchenbach/Oberried, wobei sich die SG mit einer deutlichen Niederlage geschlagen geben musste.

Für die frühe Führung der Heimmannschaft sorgte C. Enderlin, die bereits in der 2. Minute den Ball im Tor versenkte. Entgegen der Bemühungen der Elztälerinnen erhöhte H. Maier in der 21. Minute auf 2:0. Dass die Damen der SG dem Druck der Buchenbacher auf Dauer nicht standhalten konnten, bewies A. Birkenmeier mit dem 3:0 kurz vor der Halbzeitpause. Mit frischem Wind durch Finja Dufner, die Felizitas Nopper ersetzte ging es in die 2. Hälfte. Die SG zeigte sich nun kampfbereiter, musste in der 58. Minute allerdings erneut den Ball aus dem eigenen Netz holen, nachdem H. Maier erneut zugeschlagen hatte. In der 69. Minute wurde Hannah Imhof für Marlene Weis eingewechselt. Bis auf wenige Momente konnten sich die Elztälerinnen bis dato keine nennenswerten Chancen erarbeiten. In der 89. Minute verwandelte A. Enderlin den durch Handspiel verursachten Elfmeter zum 5:0. Kurz vor Ende der Partie musste die SG Luisa Meier vorzeitig verabschieden. Diese wurde aufgrund eines Fouls mit Rot vom Platz geschickt.