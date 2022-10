Heimerzheim unterliegt Hardtberg mit 0:3

Das erste Nachholspiel der diesjährigen Saison bestritt der SSV Heimerzheim am Mittwochabend beim 1. FC Hardtberg und musste dabei eine 3:0-Niederlage hinnehmen.

Bereits nach 4 Minuten geriet der SSV ins Hintertreffen, nachdem der Rückraum in Folge eines Hardtberger Einwurf unbesetzt war und der Ball aus der Distanz unhaltbar halbhoch rechts eingeschlug.

Nach 20 Minuten kam Heimerzheim besser in die Partie und erspielte sich vereinzelte Chancen. Nach einem starken Ballgewinn von Eduard Breininger, setzte dieser Daniel Rempel in Szene, der jedoch nicht am Verteidiger vorbei kam. Nur wenig später wurde Gerrit Hermsen in aussichtsreicher Position zu Fall gebracht. Den folgenden Freistoß setzte Sören Deppe allerdings zu überhastet neben den Kasten.

In der Drangphase des SSV, in der Mitte der ersten Hälfte dann ein Abstimmungsfehler im eigenen Fünfmeterraum der Swisttaler, aus dem das unglückliche 0:2 resultierte, was zugleich den Pausenstand darstellte.

Nach dem Seitenwechsel hatte der SSV die erste gute Chance bereits kurz nach Wiederbeginn: Eduard Breininger brachte einen Freistoß scharf von links gefährlich vor das Tor, wo jedoch kein Heimerzheimer mehr an den Ball kam und dieser somit in den Armen des Keepers landete.