"Heimerfolg": Türkgücü souverän, Wacker harmlos - und weiter sieglos Die Sonntagspartie am 21. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Münchener mit verheißungsvollem Auftakt im neuen Heimstettener "Heimstadion"

Türkgücü darf sich über den ersten "Heimerfolg" im Heimstettener ATS-Sportpark durch Tore von Sascha Hingerl (7.) und David Kébé (17.) freuen, während die Werkself auch im fünften Spiel in Folge als Verlierer vom Platz geht. Türkgücü klettert in der Tabelle von Platz zehn auf acht, Wacker bleibt einen Rang davor - und ist nun punktgleich mit dem Rivalen aus der Landeshauptstadt.

Das Spiel aus Sicht von Roman Plesche (Sportlicher Leiter Türkgücü München): "Das war eine überragend erste Halbzeit von uns heute. In der zweiten Hälfte haben wir die Partie dann souverän nach Hause gebracht. In 90 Minuten haben wir so gut wie keine Torchance von Burghausen zugelassen. Das war ein hochverdienter Sieg, wir wollten von Anfang an nix anbrennen lassen. Ein erster Heimerfolg in Heimstetten, das kann man so sagen - das soll nun der Auftakt sein für mehr."