– Foto: VFB Oberweimar

Heimerfolg trotz Sand im Getriebe Am Sonntag gastiere die SG FSV Großbreitenbach bei der SG Elxleben/Marlishausen in Elxleben. Trainer Falk Buchmann erinnerte an die hohe Niederlage aus der Vorsaison und wies noch einmal ausdrücklich auf die Gefahr durch den Toptorjäger der Liga hin. Verlinkte Inhalte KL Süd SG FSV Großbr. SG Elxleben

Sein Comeback feierte nach einigen Wochen Franz Künzel, der für den erkrankten Sascha Hoffmann in die Startelf rutschte. Im Tor bekam diese Woche Torsten Hoffmann „die Rose“, da beide Stammkeeper ausfielen. BERICHT von Thomas Moritz//SF Elxleben

Das Spiel begann rasant – Elxleben wollte keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die Punkte im heimischen Gefilde bleiben sollte. Schon nach wenigen Sekunden brach Schlegel auf der rechten Seite durch, fand aber noch keinen Abnehmer in der Mitte. Der große Zeiger hatte sich nur ein weiteres Mal gedreht, da machte es die SG besser. König bekam auf der Außenbahn den Ball, legte sich die Pille zurecht und flankte genau auf den Kopf von Franz Künzel, der den Ball nur noch einnickte (2.). Elxleben setzte nach, schaffte es aber zunächst nicht, noch ein Tor zu erzielen. Die Gäste überstanden mit Geschick und ein wenig Glück diese heiße Anfangsphase. Unerklärlicherweise ging der Faden bei der Heimelf dann verloren. Zu oft wurde die Einzelaktion gesucht und zu wenig der Mitspieler. Fehlpässe, unnötige Zweikämpfe und Freudeverlust waren die Folgen. Gefahr brachten in der ersten Hälfte allenfalls noch Standards durch Ludwig. Dies spürten die Gäste und kamen ihrerseits durch Stolze zu ersten Abschlüssen, die aber sichere Beute von Hoffmann wurden. Mit einem knappen 1:0 ging es daher in die Pause.

Die Pausenansprache fiel nachvollziehbarerweise wenig begeistert aus, was sich die Heimelf aber entsprechend zu Herzen nahm. Die SG begann wieder schwungvoller und erzielte durch Kevin Gebser das beruhigende 2:0 (49.). Das Bällchen lief jetzt wieder schneller durch die Reihen und man brachte die Gäste zusehends in Verteidigungsnöte. Nachdem König von Moritz geschickt wurde, erzielte Ersterer sein 9. Saisontor zum vorentscheidenden 3:0 (61.). Der gleiche Spieler netzte nach Vorlage von Ludwig in der 70. Minute nochmals. Die Gästemannschaft haderte nunmehr mit sich selbst und dem Unparteiischen, so dass der Spielfluss wieder etwas verloren ging. In der 83. Minute erzielte Stolze nach einem zu kurzen Abschlag das 1:4, welches jedoch direkt nach dem Anstoß wieder ausgebügelt wurde (84. Eigentor durch die Gäste). Der gut leitende Schiedsrichter Hartung zeigte im Anschluss noch Fingerspitzengefühl, als er einen bereits verwarnten Gästespieler trotz Ballwegschlagens nicht vom Platz schickte und es bei einer Ermahnung beließ. Einen solchen Schlusspunkt hätte die sonst faire Partie nicht verdient gehabt. Nach dem Schlusspfiff herrschte Einigkeit bei der Heimmannschaft: Das Ergebnis sollte nicht darüber täuschen, dass man sich in den nächsten Wochen wieder steigern muss. Am kommenden Sonntag besteht die Chance dazu; denn da gastiert die Kreisoberligaelf von Empor Weimar im Zentralstadion zu Elxleben. Aktion(en) des Spiels: