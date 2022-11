Heimerfolg gegen Herrlingen

Am vergangenen Sonntag war der TSV Herrlingen zum Kellerduell in Albeck zu Gast. Das Motto lautete für beide Teams „Verlieren verboten“. Beide Teams waren anfänglich auf Defensive eingestellt, wobei die Heimelf die ersten Angriffe für sich zu verzeichnen hatte. Nach einem Lochpass durch die Herrlinger Abwehr, brachte Ewald Maier seine SchwarzGelben früh in Führung. Leider hielt dieser Vorsprung nicht lange und Herrlingen konnte durch einen Sonntagsschuss zum 1:1 ausgleichen. Albeck war kurz benommen, konnte aber postwendend nach einem Eckball durch Nico Lonsinger zum 2:1 einköpfen. Noch vor dem Pausentee erhöhte erneut Ewald Maier auf 3:1.

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Bild. Albeck war feldüberlegen und erspielte sich eine Tormöglichkeit nach der Anderen. Entweder scheiterten wir am Gästekeeper oder an der Ungenauigkeit vor dem Tor. Herrlingen bemühte sich zwar, konnte aber in dieser Phase kaum Akzente in der Offensive erzeugen. Kurz vor Spielende schnürte Moritz Wurm seinen Doppelpack und stellte das Ergebnis auf 5:1. Ein enorm wichtiger Sieg für die gebeutelte Albecker Fussballseele und nun gilt es im Derby gegen Hörvelsingen am kommenden Samstag nachzulegen.

Wir wünschen dem verletzten Herrlinger Spieler eine gute Besserung und schnelle Genesung.