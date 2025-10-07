Heimerfolg für die SG Am Lichtenstein/FC Hersbruck

Bei schwierigen Wetterverhältnissen ging der Ball in der ersten Hälfte ständig hin und her, mit Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Schließlich übernahmen die Gäste das Geschehen. Nach der Pause brachte Sebastian Lang die Spielgemeinschaft überraschend in Front. Die Gastmannschaft reagierte mit enormen Druck und hatte Erfolg: Eine mustergültige Flanke von rechts wurde auf Ricardo Scharrer zurückgelegt, der eiskalt ausglich.