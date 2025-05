Heimerfolg für Burgweinting

In einer spannenden und ereignisreichen Partie zwischen der SG Burgweinting/Oberisling und dem TV Barbing setzte sich am Ende die Mannschaft aus Burgweinting mit einem 6:2 Heimsieg durch. Das Ergebnis sieht allerdings klarer aus als es das Spiel tatsächlich war.



Bereits früh im Spiel zeigten beide Teams Offensivdrang: Michael Mainka auf Barbinger Seite prüfte erstmals den Torwart in der 4. Minute mit einem Schuss, diesen konnte Andrzej Krawczyk allerdings parieren. Die Partie wurde intensiv, was sich durch Diskussionen und Fouls – etwa in der 10. Minute durch Anton Wittmann und Stefan Höpfl – widerspiegelte.

Burgweinting übernahm zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Chancen. In der 13. Minute musste der Barbinger Keeper Armin Wagner gleich zweimal eingreifen und rettete stark. In der 20. Minute schlug jedoch der Mittelfeldmotor Andreas Kaiser für Barbing zu und verwandelte einen Freistoß direkt aus ca. 25 Meter über den Torwart zur 1:0-Führung. Die nächste Großchance dann gleich drei Minuten später durch Mainka. Ein toller Ball von Kaiser in die Mitte auf Mainka, der enteilt seinem Gegenspieler, lässt sich dann aber zu viel Zeit mit dem Abschluss und der Keeper kann den Schuss abwehren.

Burgweinting ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich in der 29. Minute durch Paschal Ekwueme aus. Nur wenige Minuten später dann ein Traumtor durch Fabian Zilk. Dieser nimmt den Ball per Direktabnahme aus ca. 25 Metern und drischt den Ball unhaltbar ins Tor. Somit war das Spiel gedreht. Bis zur Halbzeit dann auch nochmal eine gute Gelegenheit für den Barbinger Eugen Frei aber auch der kann die Kugel nicht im Gehäuse der Gastgeber unterbringen.



Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Vorstößen von Barbing, doch Burgweinting zeigte sich kaltschnäuzig: Nach einem Foul im Strafraum von S. Höpfl verwandelte erneut die Paschal Ekwueme den fälligen Elfmeter zur 3:1-Führung (57.). Ein starker Torschuss von Eugen Frei konnte vom gegnerischen Keeper entschärft werden (59.).

In der 61. Minute erhöhte Burgweinting nach einem Sololauf von Sergej Gans auf 4:1. Barbing kam aber nochmal zurück und verkürzte nach einer Ecke, getreten von Harald Schenker, durch Martin Sporn auf 4:2 (69.), Eine tolle Einzelaktion von Sporn, der mit einem Drehschuss aus kurzer Entfernung trifft. Eine Gelb-Rote Karte für den Burgweintinger Ekwueme brachte kurzzeitig nochmal Spannung ins Spiel. Dieser hatte sich die letzten Minuten einfach nicht im Griff und viel durch einige Foulspiele und Diskussionen mit dem Schiedsrichter Siegfried Netter unangenehm auf. Der aber sehr souveräne Schiedsrichter Netter, ließ sich nicht beirren und schickte ihn vorzeitig zu duschen. Barbing konnte in der Folge jedoch die nummerische Überlegenheit nicht nutzen, im Gegenteil: Burgweinting traf in der 80. Minute erneut. Flanke von rechts außen durch Wittmann, direkt auf den Kopf von Weber und der macht die Entscheidung zum 5:2. Keine zwei Zeigerumdrehungen später klingelt es erneut im Kasten der Barbinger. Wieder durch den zur Halbzeit eingewechselten Spieler Sergej Gans. Damit war der Widerstand der Barbinger endgültig gebrochen. Danach war auch Schluss – der gut leitende Schiedsrichter S. Netter pfiff ab, und Burgweinting feierte einen 6:2 Heimerfolg.

Fazit: Barbing war vor allem in der ersten Halbzeit durch mehrerer gute Möglichkeiten dran, hier etwas zählbares mitzunehmen, allerdings mussten sie dann dem hohen Tempo und der Tatsache das sie nur einen Wechselspieler auf der Bank hatten, Tribut zollen. Nächste Woche bestreitet dann auch der TV Barbing sein erstes Heimspiel. Gegner hier ist am Freitag um 19 Uhr die SG Thalmassing. Burgweinting/Oberisling spielt erneut zu Hause gegen den VFR Regensburg.