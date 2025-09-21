Heimerdingen jubelt, Schwäbisch Hall souverän – Drama in Kaisersbach

Die Partie begann furios: Schon in der 3. Minute brachte Laurin Stütz die Hausherren in Führung und sorgte damit für einen Start nach Maß. Mit viel Selbstvertrauen kontrollierte der Tabellenführer fortan das Spiel. Neckarsulm mühte sich zwar, tat sich jedoch gegen die kompakte Defensive des SKV schwer. Nach dem Seitenwechsel setzte Rutesheim sofort nach. In der 50. Minute erhöhte Alexander Grau auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Mit dieser Führung im Rücken spielte Rutesheim die Partie zu Ende. ---

Der TSV Heimerdingen 1910 meldete sich eindrucksvoll im Auswärtsspiel beim TSV Ilshofen zurück. Haris Gudzevic war dabei der überragende Mann auf dem Platz. Mit Toren in der 32., 51. und 68. Minute schnürte er einen Hattrick und stellte die Weichen früh auf Sieg. Robin Reichardt erhöhte in der 84. Minute auf 4:0, ehe Marius Riedmiller in der 90.+2 Minute das fünfte Tor für die Gäste folgen ließ. Kurz vor dem Abpfiff betrieb Lukas Lindner in der 90.+3 Minute lediglich Ergebniskosmetik für Ilshofen. ---

In einer engen Partie vor 100 Zuschauern setzte sich der FV Löchgau knapp durch. Christian Stagel-Alberto erzielte in der 63. Minute den goldenen Treffer des Tages. Öhringen stemmte sich zwar mit großem Einsatz gegen die Niederlage, doch Löchgau verteidigte seine Führung leidenschaftlich und nimmt so drei wichtige Punkte mit. ---

Vor der 1100 Zuschauern erlebten die Fans ein packendes Derby mit viel Dramatik. Louis Hermann brachte Crailsheim in der 25. Minute in Führung. Doch nur neun Minuten später gelang Baris Yerlikaya per Foulelfmeter in der 34. Minute der Ausgleich. Das Spiel kippte endgültig, als Simon Glück (Crailsheim) in derselben Minute Gelb-Rot sah. Kurz vor der Pause erzielte Dennis Upstas in der 45.+3 Minute das 2:1 für Satteldorf. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Toni Weihbrecht in der 87. Minute ließ sich Satteldorf den Sieg nicht mehr nehmen. In der 90.+5 Minute machte Baris Yerlikaya mit seinem zweiten Treffer alles klar. ---

Die Zuschauer in Weinstadt erlebten ein torreiches und emotionsgeladenes Spiel. Bereits in der 9. Minute traf Maldin Ymeraj per Foulelfmeter zum 1:0 für Oeffingen. Acht Minuten später erhöhte Mardoche Benjamin Calemba auf 2:0. Noch vor der Pause legte erneut Maldin Ymeraj in der 37. Minute das 3:0 nach. Weinstadt gab sich jedoch nicht geschlagen: Kujtim Sylaj traf in der 51. Minute zum Anschluss, und Faton Sylaj verwandelte in der 60. Minute einen Foulelfmeter zum 2:3. Die Hoffnung währte nur kurz, denn in der 68. Minute machte Maldin Ymeraj mit seinem dritten Treffer alles klar. ---

Schwäbisch Hall ließ gegen Schlusslicht Pleidelsheim nichts anbrennen und feierte einen Heimsieg. Dennis Koch brachte seine Mannschaft in der 35. Minute per Foulelfmeter in Führung und legte nur zwei Minuten später mit dem 2:0 nach. Nach der Pause erhöhten Ousainou Danso in der 58. Minute und Zarda Serbest Mohammed Mohammed in der 69. Minute auf 4:0. Selbst ein verschossener Handelfmeter von Selcuk Vural in der 50. Minute konnte den klaren Erfolg nicht trüben. ---

Ein wahres Drama erlebten die Zuschauer in Kaisersbach. Kevin Lee Justin Lütticke brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, doch Jamie Miller (37.) und Sokol Kacani (43.) drehten das Spiel noch vor der Pause. In der 68. Minute sorgte Kevin Mbuta für den Ausgleich, den Sokol Kacani nur zwei Minuten später wieder zunichtemachte. Kaisersbach stemmte sich zurück ins Spiel und erzielte durch Gökhan Alkan in der 79. Minute den 3:3-Endstand. Schorndorf schwächte sich: Matthias Morys sah in der 65. Minute Gelb-Rot, Milan Savic in der 85. Minute sogar Rot. Trotz Unterzahl rettete Schorndorf den Punkt. ---