Heimenkirch verspielt 3:0, Riedlingen gewinnt das Spektakel

FC Wangen wollte mit einem Heimsieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen, doch FV Rot-Weiß Weiler zeigte die reifere, entschlossenere Leistung. Lange hielt die Partie die Spannung, ehe Michael Schmid in der 61. Minute die Gäste in Führung brachte. Nur vier Minuten später erhöhte Pirmin Fink per Foulelfmeter auf 2:0 und entschied die Begegnung praktisch. Für Weiler ist dieser Auswärtssieg von großem Wert. Mit nun 45 Punkten klettert die Mannschaft auf Rang drei und setzt ein klares Zeichen im oberen Drittel. Wangen bleibt bei 37 Punkten und verpasst die Chance, selbst näher an die Spitzengruppe heranzurücken. Dieses Spiel hatte nicht die größte Lautstärke, aber eine klare Wirkung.

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Was für ein Spiel in Kressbronn. Neun Tore, ständige Wendungen, offene Nerven – dieses Duell war ein einziges Beben. Marko Föger brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Finn Scheit und Moriz Stöhr drehten die Partie schnell. Liam Gierer glich per Foulelfmeter aus, bevor Riedlingen nach der Pause erneut vorlegte. Doch Kressbronn kämpfte mit aller Kraft zurück. Nach Treffern von Patrick Hübler und Felix Dunger schien selbst beim 4:4 noch alles möglich. Doch Adel Mehidi traf in der 88. Minute zum 5:4 für TSV Riedlingen. Für die Gäste ist das ein enorm wichtiger Sieg im Mittelfeldkampf, sie stehen nun bei 32 Punkten. SV Kressbronn bleibt bei 18 Punkten und damit tief in Abstiegsnot. ---

Auch in Mietingen lag Spannung in der Luft. FC Srbija Ulm erwischte durch Jovo Beatović in der 9. Minute den besseren Start, doch Philipp Auer antwortete in der 20. Minute für SV Mietingen. Die Gäste legten durch Nenad Đurić in der 37. Minute erneut vor und hatten lange die besseren Karten in diesem direkten Duell aus dem unteren Mittelfeld. Doch Mietingen schlug spät zurück. Marius Meneghini traf in der 85. Minute zum 2:2 und rettete den Gastgebern einen wichtigen Punkt. Für SV Mietingen bedeutet das nun 34 Zähler, FC Srbija Ulm steht bei 33. Beide Teams bleiben eng beieinander und müssen weiter wachsam bleiben, weil sich im Tabellenmittelfeld schnell neue Unruhe entwickeln kann. ---

TSV Heimenkirch schien dieses Spiel früh fest in den Händen zu haben. Valentin Kirchmann traf in der 9. und 30. Minute doppelt, Simon Weber erhöhte in der 36. Minute per Foulelfmeter sogar auf 3:0. Es war ein wuchtiger Auftritt, der nach einem befreienden Heimsieg roch. Doch FC Blaubeuren verweigerte sich der Niederlage mit bemerkenswerter Energie. Noch vor der Pause verkürzte Mirko Dilber auf 1:3, in der 66. Minute traf er per Foulelfmeter erneut. Als Heimenkirch schon mit aller Kraft verteidigte, schlug Kyrylo Yermoshenko in der 87. Minute zum 3:3 zu. Blaubeuren nimmt damit einen starken Punkt mit und bleibt auf Rang sieben. Heimenkirch verpasst dagegen einen möglichen Sprung aus der gefährdeten Zone. ---

Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Tabellenvierte FV Olympia Laupheim beim Schlusslicht FV Bad Schussenried. Während Schussenried mit nur 10 Punkten kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat, schielt Laupheim (42 Punkte) nach dem 3:1-Sieg gegen Wangen weiter nach oben. Das Hinspiel gewannen die Laupheimer mit 3:1. Die Torfolge: 1:0 durch Marcello Lorenzo Mignemi (6.), 2:0 durch Hugo Höfner (49.), 3:0 erneut durch Marcello Lorenzo Mignemi (65.) und der Ehrentreffer zum 3:1 durch Noah Gebhart (74.). ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Reinstetten Reinstetten 15:00 PUSH

Der Aufsteiger SC Staig (36 Punkte) empfängt den Tabellensechsten SV Reinstetten (40 Punkte). Staig musste sich zuletzt dem Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm mit 0:3 geschlagen geben, während Reinstetten einen 2:0-Sieg gegen Schussenried feierte. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten, als Florian Treske erst in der 89. Minute den 1:0-Siegtreffer für den SV Reinstetten erzielte. ---

Ein besonderes Duell erwartet die Zuschauer in Buch, wenn der TSV 1889 Buch (43 Punkte) auf den Aufsteiger TSV Neu-Ulm (37 Punkte) trifft. Buch will nach dem 0:1 gegen Srbija Ulm zurück in die Spur finden. Der TSV Neu-Ulm pausierte zuletzt. Das Hinspiel verlief taktisch geprägt und endete vor 231 Zuschauern torlos. ---

Der Tabellenzweite SSG Ulm 99 bittet den FV Biberach/Riß zum Duell. Die Ulmer strotzen nach dem 7:0 gegen Heimenkirch vor Selbstbewusstsein, während Biberach mit 23 Punkten auf Rang 15 tief im Keller steckt. Doch Vorsicht ist geboten: Das Hinspiel war ein torreiches Spektakel, das Biberach mit 3:2 für sich entschied. Kai Luibrand traf in der 7. Minute zum 1:0, Philipp Strobel glich per Foulelfmeter in der 58. Minute aus (1:1). Adrian Tenea besorgte per Foulelfmeter die erneute Führung (2:1, 71.), ehe Philipp Strobel wiederum per Strafstoß in der 81. Minute ausglich (2:2). Den Schlusspunkt setzte Kai Luibrand in der 88. Minute mit dem 3:2 für Biberach.

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