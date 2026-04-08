Heimenkirch überrascht gegen Spitzenreiter, Reinstetten gewinnt 3:0

– Foto: Alexander Sättele

Der SV Reinstetten gewann das Duell beim FC Blaubeuren mit 3:0 und rückte damit im engen oberen Tabellenfeld entscheidend vor. Noch spektakulärer verlief der Abend in Heimenkirch, wo der TSV Heimenkirch Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm mit 5:2 bezwang und sich selbst Luft im unteren Drittel verschaffte.



Der TSV Heimenkirch setzte mit dem 5:2 gegen Türkspor Neu-Ulm einen unerwarteten Höhepunkt im Nachholspiel. Valentin Kirchmann traf in der 5. und 7. Minute doppelt, Awet Kidane verkürzte in der 10. Minute auf 2:1, doch Simon Weber (11.) und Maximilian Härtl (23.) stellten schon früh auf 4:1. Ümüt Sönmez brachte Türkspor in der 42. Minute per Foulelfmeter noch einmal näher heran, doch Christian Eberle entschied die Partie in der 65. Minute mit dem 5:2. Türkspor bleibt trotz der Niederlage mit 55 Punkten klar Tabellenführer, während Heimenkirch auf 25 Punkte klettert und als Vierzehnter nur noch zwei Zähler von den Nichtabstiegsplätzen entfernt ist.

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Der FC Blaubeuren unterlag dem SV Reinstetten mit 0:3 und musste damit im direkten Vergleich einen Rückschlag hinnehmen. Karl Hampp brachte die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung, Philipp Kolb erhöhte in der 35. Minute auf 0:2, ehe Dominik Martin in der 68. Minute den Endstand herstellte. Reinstetten verbesserte sich durch diesen Auswärtssieg auf 37 Punkte und machte einen riesen Sprung auf Rang vier, während Blaubeuren mit ebenfalls 37 Punkten auf Platz sechs zurückfiel.









