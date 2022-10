Heimenkirch schlägt Sulmetingen 4:2 (3:1)

In einer umkämpften Begegnung, bei der für die Gäste ein Punktgewinn möglich gewesen wäre, musste der SVS eine knappe Niederlage hinnehmen. Da der Rasenmäher wohl einen Defekt hatte, musste das Spiel auf dem für den SVS ungewohnten Kunstrasen ausgetragen werden.

Der TSV erwischte einen Auftakt nach Maß und ging bereits in der 2. Minute in Führung. Nach einem schnellen Angriff über links verwandelte Marius Hartinger eine Vorlage von Lukas Selig aus kurzer Distanz zum frühen 1:0. In der Anfangsviertelstunde war die Heimelf besser im Spiel, der SVS hatte Schwierigkeiten, sich an das Spiel auf dem engen Kunstrasen zu gewöhnen. Ein Freistoß aus 20 Metern durch Tobias Schuwerk war aber kein Problem für SVS-Keeper Marco Pohl (10). Das erste Ausrufezeichen der Gäste setzte Jan Deiss in der 13. Minute. Sein Schuss aus fast 30 Metern landete jedoch am Pfosten. In der Folge erkämpfte sich der SVS mehr und mehr Spielanteile und kam in der 20. Minute zum 1:1 Ausgleich. Heiko Gumper, langjähriger Erfolgs-Spielertrainer und "Stand-by-Spieler" trat zum Freistoß an, Spielertrainer Jan Deiss verlängerte per Kopf und am langen Pfosten drückte Fabio Dehler den Ball über die Linie. Der Treffer gab dem SVS Auftrieb und die Gäste waren nun gefährlicher. Ein Freistoß von Gumper aus 25 Metern ging zunächst deutlich vorbei (25.), ehe in der 27. Minute die SVS-Anhänger bereits den Torschrei auf den Lippen hatten. Nach Ecke von Florian Werz nahm Gumper das Leder aus 10 Metern volley mit links. Sein starker Schuss wurde aber durch eine Mega-Parade von TSV-Keeper Tim Großer noch zur Ecke abgewehrt. Die abermalige Führung der Heimelf fiel dann in der 34. Minute durch eine - durchaus erwartbare - Spielsituation. Nach leichtem Kontakt bekamen die kopfballstarken Heimenkirchener in aussichtsreicher Position einen Freistoß zugesprochen. Die Freistoßflanke von Florian Knapp verwandelte Markus Hutterer am langen Pfosten mit einem schönen Kopfball zum 2:1. Als Schiedsrichter Jahnel in der 45. Minute zudem auf Handelfmeter für die Heimelf entschied, erhitzten sich kurzfristig die Gemüter. Doch alle Proteste halfen naturgemäß nichts. Tobias Schuwerk trat an, Pohl konnte noch stark abwehren, aber Schuwerk verwandelte im Nachschuss zum 3:1 Halbzeitstand.