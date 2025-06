Heimenkirch: "Nicht selbstverständlich in der Landesliga zu spielen"

Zweiteilung einer Saison Der Rückblick auf die vergangene Runde fällt differenziert aus. „Das muss man zweigeteilt sehen“, sagt Adrian Philipp. Mit der Qualifikationsrunde war der Coach durchweg zufrieden: „Platz 4 und die gezeigten Leistungen waren absolut in Ordnung.“ Doch in der entscheidenden Aufstiegsrunde sei das Team nicht mehr auf dem gleichen Niveau gewesen: „Das war dann nicht mehr gut genug.“

„Er kam aus der A-Jugend Kreisstaffel zu uns und hat ein halbes Jahr gebraucht, um gewisse Dinge zu lernen, vor allem taktische Dinge.“ Was danach folgte, beschreibt Philipp als „überragend“. In der zweiten Saisonhälfte war Kloos Stammspieler und überzeugte mit konstant starken Leistungen. Für Philipp ein Lehrstück für Geduld und Engagement: „Da sieht man mal, was möglich ist, wenn man sich als junger Spieler Zeit gibt, fleißig trainiert und auch in Kauf nimmt, wenn man am Anfang nicht so viel Einsatzzeit bekommt.“

Nichtabstieg als Ziel



Die Zielsetzung für die Saison 2025/2026 ist beim TSV Heimenkirch von Realismus und Demut geprägt. „Unser Ziel ist tabellarisch der Nichtabstieg“, stellt Philipp klar. „Wir dürfen nicht vergessen, wie ‚klein‘ der TSV Heimenkirch ist – und dass es nicht selbstverständlich ist, in der Landesliga zu spielen. Vor allem auch im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten einiger Vereine in der Liga.“

Neben dem Klassenerhalt verfolgt Philipp jedoch noch ein zweites, mindestens ebenso wichtiges Ziel: „Fußballerisch wollen wir wieder da hinkommen, wo wir in Phasen der Vorrunde waren. Da haben wir mutigen Fußball gespielt – das war in der Rückrunde nicht mehr der Fall.“

Bei der Frage nach den Favoriten hält sich Philipp bedeckt: „Da tue ich mich ehrlich gesagt schwer.“ Hintergrund sind die personellen Umbrüche bei mehreren Vereinen. Dennoch nennt er drei Mannschaften, die aus seiner Sicht besonders stark einzuschätzen sind: Reinstetten, den Aufsteiger TSV Neu-Ulm sowie Türk Spor Neu-Ulm.



Verstärkungen und Rücktritte



Der Kader des TSV Heimenkirch erfährt zur neuen Saison einige personelle Veränderungen. Auf der Abgangsseite stehen: Marius Kirchmann (Karriereende), Marius Diem (Karriereende) und Kai Schwitalla (zu Kleinhaslach)

Demgegenüber vermeldet der Verein fünf Neuzugänge: Daniel Lau (vom FC Lindenberg), Maximilian Härtl (vom SV Waltershofen), Valentin Kirchmann (vom FC Isny), Elion Kelmendi (von Türk. Wangen), Leo Karaxha (vom VfB Friedrichshafen)

Relegation ja – aber nicht um jeden Preis



„Grundsätzlich ja“, sagt Philipp zur Relegation, „allerdings sollte man sich in manchen Ligen über den Modus Gedanken machen, ob er im Sinne der Mannschaften ist.“

Sein Argument: „Auf der einen Seite ist es natürlich für viele ein absolutes Highlight – gerade aufgrund der Zuschauerzahlen. Auf der anderen Seite haben die Spieler der beteiligten Mannschaften so gut wie keine Sommerpause.“

Für Philipp ist das ein strukturelles Problem des Amateurfußballs. Sein Vorschlag: „Die Ligen grundsätzlich verkleinern.“ Hintergrund sei die sinkende Bereitschaft vieler Spieler, dauerhaft hohen Aufwand zu betreiben: „Es wird sowieso immer schwieriger, Spieler zu finden, die einen hohen Aufwand betreiben wollen und bei denen Fußball eine wichtige Rolle einnimmt. Da ist es kontraproduktiv wenn man 32 oder 34 Spiele absolvieren muss, gerade wenn Spieler noch Familie haben. Da muss sich der Fußballverband Gedanken machen, ob unterhalb der Profiligen weniger Spiele und längere Pausen nicht förderlicher wären.“

Weg des TSV bleibt der Realismus



Der TSV Heimenkirch startet mit einer klaren Haltung in die neue Spielzeit: Konzentration auf die eigenen Stärken, klare Zielsetzung und gesunde Bodenhaftung. Die Entwicklung junger Spieler, der Erhalt eines stabilen Kaders und ein ehrlicher Blick auf die Strukturen im Fußball stehen im Vordergrund.

Das Ziel bleibt: Landesliga-Fußball unter schwierigen Bedingungen sichern.