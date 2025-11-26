Heimenkirch empfängt den Tabellenführer Türkspor

Zum Flutlichtspiel treffen am morgigen Donnerstagabend der TSV Heimenkirch und Türkspor Neu-Ulm aufeinander. Türkspor Neu-Ulm tritt als unangefochtener Tabellenführer mit beeindruckender Konstanz auf, der TSV Heimenkirch kämpft im unteren Tabellendrittel um jeden Punkt und jede Hoffnung.

Der TSV Heimenkirch steht als Tabellenfünfzehnter vor einem schweren Abend, wenn mit Türkspor Neu-Ulm der souveräne Spitzenreiter der Landesliga zum Nachholspiel anreist. Während Heimenkirch zuletzt mit einem 3:3 gegen den SV Mietingen vor zwei Wochen Moral bewies (das Spiel am vergangenen Wochenende gegen den FV Olympia Laupheim wurde abgesagt), reist Türkspor mit 38 Punkten, der stärksten Offensive der Liga und hoher Erwartungshaltung an. Türkspor konnte am vergangenen Wochenende das Auswärtsspiel beim FV Biberach mit 3:0 für sich entscheiden.







