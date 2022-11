Heimelf chancenlos

Die favorisierten Gäste aus Edelfingen, fuhren einen nie gefährdeten Auswärtssieg in Mulfingen ein. Dabei waren sie brutal effektiv und gewannen auch in der Höhe verdient. In den ersten 20 Minuten war es noch ein recht ausgeglichenes Spiel, welches von einer schlimmen Verletzung eines Edelfingers überschattet wurde, nach einem Luftduell landete er unglücklich und verletzte sich wohl am Schlüsselbein. Schnelle Genesungswünsche natürlich auch nochmal an dieser Stelle. Danach eröffnete der stets agile Hardalau den Torreigen auf dem Mulfinger Rasenplatz (23.). Die Heimelf kam selten zur Entfaltung und musste nahezu mit dem Halbzeitpfiff noch das 0:2 durch Joel Körner schlucken (45.).

Nachdem Wechsel wollten die Einheimischen nochmal zurück ins Spiel kommen, es fehlte aber auch etwas das Spielglück. Anders bei Edelfingen, die nahezu sich jede bietende Chance in ein Tor ummünzten. So schnürten Hardalau (60.) und Körner (89.) noch einen Doppelpack. Zwischenzeitlich hatte Horatiu Popescu bereits für die Vorentscheidung gesorgt (70.). Marco Tussetschläger gelang noch der Ehrentreffer für Mulfingen/Hollenbach (75.).