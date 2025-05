Heimelf bleibt in der Erfolgsspur!

Es stand der viertletzte Spieltag der Saison 24/25 auf dem Plan. Die zuletzt gut aufspielende heimische Spielgemeinschaft empfing dazu den ebenfalls formstarken und zugleich Tabellenzweiten aus Lauf. Für das kleine Spitzenspiel konnten die Coaches Mario Engelhardt und Jochen Niebler - abgesehen von den Langzeitausfällen um J. Helmke, J. Rösel und J. Mederer - beinahe auf den kompletten Kader zurückgreifen. Die sportlichen Vorzeichen für ein vernünftiges Spiel waren also gegeben, und auch die äußeren Bedingungen mit gutem Wetter und einem herrlichen Platz waren da.



Die erste Halbzeit gestaltete sich eigentlich die kompletten 45 Minuten über recht ausgeglichen. Nach einem anfänglichen optischen Übergewicht für die Heimelf kamen nach rund 30 Minuten auch die Gäste aus Lauf besser in die Partie und hatten die beste Chance in einem insgesamt sehr chancenarmen ersten Durchgang. Nach Fehler in der Abwehr kam Lauf´s Stürmer aus halblinker Position im Strafraum zum Abschluss, welcher jedoch nur die Oberkante der Latte traf. Für die Weigendorfer Elf hatte Spielführer Mederer die nennenswerteste Offensivaktion. Seinen Freistoß parierte Torwart Beyer im Kasten der Laufer jedoch. So war das 0-0 der Pausenstand.



Die zweite Halbzeit gehörte zunächst der Zweitvertretung des Laufer SV. Gegen einen Abschluss aus rund 10 Metern von Sideris war Goalie Lauterbach jedoch auf der Höhe und hielt seine Mannschaft mit einer Glanzparade das 0-0. Wenig später stand dann nochmals das Aluminium zur Hilfe für die Weigendorf Hartmannshofer Mannen. Ein Kopfball von Volkmann nach einer Freistoßflanke klatschte nur an den Pfosten. Danach hatten auch wieder die Gastgeber Offensivaktionen zu verzeichnen. Über links kam Simon Ertel in den Strafraum und schoss nur knapp am langen Pfosten vorbei. Kurze Zeit später köpfte Tobias Luber eine schöne Flanke des eingewechselten Yaser Mohamad knapp über die Querlatte. Als dann wohl schon viele der Anwesenden mit einem torlosen Remis rechneten, sorgte Stürmer Shakir doch noch für großen Jubel bei der Heimelf. Eine neuerliche Flanke von Mohamad fand dieses Mal Shakir, welcher den Ball direkt aus rund 15 Metern abnahm und sehenswert ins lange Eck traf. Die letzten Minuten versuchte Lauf dann noch zum Ausgleich zu kommen, die Abwehr der Spielgemeinschaft stand jedoch stabil und ließ bis zum Abpfiff nichts mehr zu, sodass am Ende ein knapper Heimsieg stand.



Mit den nächsten drei Punkten konnte die heimische Spielgemeinschaft aus Weigendorf und Hartmannshof die gute Form der letzten Wochen bestätigen. Aus den letzten sechs Spielen stehen fünf Siege zu Buche. Damit konnte man Platz fünf in der Tabelle festigen und hat nun Tuchfühlung zu Rang Vier des Tableaus. Am kommenden Samstag tritt man dann auswärts beim zuletzt ebenfalls gut aufgelegten FC Hersbruck II an. Mit einer Leistung wie in den letzten Spielen darf man auch hoffnungsvoll in dieses Spiel gehen - bis dahin gilt es weiter wie auch in den letzten Wochen im Training zu arbeiten.