🔴⚪ Heimdreier gegen Harthausen! 🔴⚪



TSV Weilheim – TSV Harthausen 3:1 (1:0)



Unsere Erste bleibt in der Erfolgsspur und gewinnt das Heimspiel gegen den TSV Harthausen verdient mit 3:1! 💪



📌 Tore:

⚽ 1:0 Finn Schubarth (26.)

⚽ 2:0 Morris Maier (46.)

⚽ 3:0 Jannick Hoyler (67., FE)

⚽ 3:1 Vincenzo Parrinello (73.)



Der TSV bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Bereits zur Pause hätte die Führung höher ausfallen können. Direkt nach Wiederanpfiff und mit dem sicheren Elfmeter durch Hoyler war das Spiel vorzeitig entschieden. Der Anschlusstreffer der Gäste änderte nichts mehr am verdienten Heimsieg.



Damit bleibt unsere Mannschaft weiter Tabellenführer – mit vier Punkten Vorsprung auf die SGEH. Am kommenden Sonntag wartet das nächste wichtige Spiel in Neuffen. 🔥



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #heimspiel #dreiPunkte #🔴⚪