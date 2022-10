Heimdreier für Gastgeber in ereignisreichem Spiel

Bei bestem Fußballwetter empfingen die Frohndorfer Kreisligisten heute der Reserve von Großrudestedt. Die Hausherren wollten ein Erfolgserlebnis verbuchen und die knapp 100 Zuschauer bekamen insgesamt auch viel zu sehen.

Zunächst sah es aber aus SV-Sicht nicht gut aus. Die Gäste waren spritziger, aggressiver und kamen gegen die ungeordnete Heimdefensive zu Abschlüssen. Einmal musste Schlussmann Paul Stern stark retten. Dann stabilisierte sich die Eichhorn-Elf aber und wurde belohnt. Obwohl gefoult, steckte Julian Butz für Luis Klaß durch, der den Torhüter umkurvte und zum 1:0 traf (16.). Jetzt machten die Hausherren das Spiel - Kevin Unverricht war nur mit Foul zu stoppen - den fälligen Strafstoß verwandelte Butz. Und nach 24 Minuten hieß es schon 3:0 nachdem eine scharfe Ecke von Butz nur zu kurz geklärt wurde und Lucas Thiel per Kopf abstaubte. Alles sah nach einer souveränen Pausenführung, doch daraus wurde nichts. Bei einem Flankenball ließ man den Gäste-Angreifer (wie in der Startphase) viel zu allein, welcher Stern keine Chance ließ - 3:1 - und bis zur Pause kam nochmal reichlich Unruhe auf.

Nach dem Seitenwechsel sah es eigentlich wieder gut für die Frohndorfer aus. Nach zwei schönen angriffen zeigte die Junge Schiriassisten aber zweimal fragwürdig Abseits. Der bis dahin starke aber vorverwarnte Luis Klaß zeigte darüber seinen Unmut. Sehr dünnhäutig reagierte darauf der Unparteiische. Mit der Ampelkarte erwieß Klaß seinem Team aber natürlich dennoch einen Bärendienst. Die Gastgeber stellten umgehend um und setzten komplett auf Defensive. Von außen musste dafür aktiv gecoacht werden, doch der Einsatz und Laufbereitschaft stimmten, sodass man auch durch einen sicheren "Sterni" im Tor, keinen Gegentreffer zuließ. In Minute 76 ging der Puls bei den Verantwortlichen der Hausherren dann endlich wieder unter 140: Erneut war Julian Butz vorn present und konnte im Strafraumeck nur mit Foul gestoppt werden. Joker Chris Kanzler übernahm die Verantwortung und machte mit dem 4:1 vom Punkt alles klar.

Ein ereignisreiches Spiel fand am Ende einen verdienten Sieger. Videohighlights