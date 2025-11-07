Heimderby in Quierschied

Am Samstag um 11 Uhr empfängt die U17 des 1. FC Saarbrücken in einem Saar-Derby die SV Elversberg in der DFB-Nachwuchsliga (Vorrunde Gruppe F). Wobei durch die Verlegung nach Quierschied auf den Rasenplatz an der Holzer Str. nicht nur der Heimvorteil etwas abgeschwächt wurde, die Gäste haben nun auch eine kürzere Anreise wie der Gastgeber. Dennoch will das Team von Trainer Sven Borgard sich wie in den letzten Spielen gut präsentieren. Das jüngste 2:2 beim SV Darmstadt 98 unterstreicht, dass man auch bei besser eingeschätzten Teams punkten kann. Nun trifft man erneut auf das Nachwuchsteam eines Zweitligisten. Wenn man die Tabelle zu Rate zieht, ist das blau-schwarze Team Favorit, hat als Tabellenfünfter sechs Zähler mehr wie Schlusslicht SV Elversberg. Allerdings hat der Vorletzte SV Darmstadt 98 auch nur zwei Punkte weniger, man sollte also aus Malstatter Sicht zu Punkten kommen, um den Platz zu verteidigen. Elversberg musste sich unter der Woche Eintracht Frankfurt in einem "Heimspiel", das aber im Homburger Stadtteil Jägersburg ausgetragen wurde, mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Das Hinspiel zwischen den beiden einzigen DFL-Nachwuchsligateams des Saarlandes endete torlos, eine Woche zuvor holte der SVE-Nachwuchs den bislang einzigen Sieg als Gast des SV Wehen Wiesbaden.