Heimdebut mit 3 Punkten



Unser erster Gegner in der neuen Heimat hieß TuS Höhenhaus und dieser bekam schnell zu spüren, dass unsere Jungs Bock auf die neue Heimat haben. Bereits in der ersten Spielminute Philipp mit dem 1-0. Nur 6 Minuten später Dario mit dem zweiten Treffer des Tages. Direkt nach dem Anstoß der Gäste unsere Jungs weiter mit viel Druck und der Fehler der Höhenhausener führte dann zum 3-0 von Philipp. 8 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt gespielt. Danach wurde das Spiel ruhiger und so kam die TuS in der 30sten Spielminute mit dem 3-1 nochmal dran. Unser Spiel danach wieder konzentrierter und so wurde jeder Angriff der Gäste in der starken Abwehreihe abgefangen. In der 45sten Spielminute dann wieder Philipp zur Stelle mit dem 4-1 und dem Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit weiter viele Chancen für uns, jedoch dauerte es bis zur 60sten Spielminute bis Philipp seinen Dreierpack schnüren konnte. Ein sehr starker Freistoß von unserer Nummer 10. Den Schlusspunkt im Spiel setzte Luca, der zum 6-1 Endstand traf. Eine gelungene Heimpremiere in Holweide vor rund 40 Zuschauern am Schlagbaumsweg. Unser Ersatzmaskottchen „Monkey“, welches uns mit der kleinen Greta am Spielfeldrand supportet hat konnte somit Feli heute bestens vertreten und unser Team erfolgreich zu drei Punkten verhelfen. Weiter geht es bereits am Freitag Abend, wir spielen auswärts bei Zollstocks vierter Vertretung.